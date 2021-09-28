首度合體廣告 賈靜雯狂吼修杰楷：老娘跟你拚了

賈靜雯、修杰楷合體代言，廣告片呈現夫妻相處另一樣貌。（記者李政龍／攝影）

台灣 藝人賈靜雯、修杰楷出席廣告代言活動，夫妻工作 上罕見合體，廣告片中也呈現不同面貌，還有夫妻爭吵橋段，賈靜雯透露私下兩人幾乎吵不起來，因此拍攝時當修杰楷大吼時，自己反而有被嚇到，笑說：「我到底平常怎麼虐待你？我也想老娘跟你拚了！」

除了過去兩人曾一起上過節目，賈靜雯、修杰楷夫妻首度合體拍廣告，賈靜雯坦言不想和老公一起拍戲，連她擔任製作人的戲劇「媽，別鬧了！」也沒找過修杰楷，「已經是夫妻了，要切換身分會怪怪的，對戲我會有點尷尬，也不想模糊焦點，我很公事公辦的。」修杰楷也補充，「還是要看合不合適，這次（廣告）是講家的概念，導演 把日常狀態表現出來，是很好的搭配。」

來源：聯合影音

兩人平常很少吵架，屬於講道理型，只要講話稍大聲一點，女兒們就會說：「你們在吵架嗎？」夫妻幾乎吵不起來，倒是經過這次合作後，賈靜雯已幫修杰楷想好下一齣戲的角色，「你就演反派，不要再演什麼好爸爸，我就演壞女人！」

修杰楷是公認的好脾氣暖男，賈靜雯卻爆料，他日前執行斷食，「只有那幾天脾氣超壞，但他是對小孩，還不敢對我這樣」，補了一句「臭臉王」，修杰楷則解釋，是因為那時小孩不乖乖吃飯，他因斷食餓到不行，偏偏又不能吃，所以火才會上來。