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賀軍翔「確定兒子再生」 網酸：有皇位繼承？

記者陳慧貞／綜合報導
賀軍翔育有兩個女兒。（取材自臉書）
賀軍翔育有兩個女兒。（取材自臉書）

台灣藝人賀軍翔2017年與初戀女友結婚後，夫妻育有兩女，升格人夫人父後，出席公開場合總被問到家庭生活，去年他演出戲劇「天巡者」被問到是否生第三胎，沒想到事隔一年，因當時「確定是兒子再生」的受訪言論，近日在網路上引發熱議，賀軍翔26日則在微博公開道歉。

去年賀軍翔為戲受訪時，表示以前不太愛工作，有了家庭後，未來要為了孩子努力工作，有了兩個女兒的他，也想趁這兩年再拚一胎，直呼：「趕快問一些祕方，確定是兒子再生」，並稱「（懷孕）七、八周就可以查性別，我覺得兩個女兒夠了」，被問「如果是女兒還生嗎？」他回：「如果真的是女兒，有可能就會不想生了」，此番言論被網友挖出，有了不同的解讀，還有網友感到疑惑：「請問他家裡是有皇位要繼承嗎？」

對此，賀軍翔26日在微博發「致歉信」，表示當時是有記者提問「第三胎難道不想生男生嗎？」他為未經深思熟慮脫口而出的言論致歉，解釋自己想表達是很感激太太生了兩個女兒，「當時說三胎也只是個假設，如果有這樣的可能性，還要太太再辛苦一次的話，我和太太確實希望自己的孩子有男有女，兩個女兒也希望自己能有一個弟弟，如果是一個男孩，當然是最好，但男女肯定本來就是平等的。」表示自己非常愛家人、愛兩個女兒，現在大部分的時間也用來陪伴孩子們成長，文章最後他也為引發網友不適再度道歉。

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