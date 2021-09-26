賀軍翔稱第3胎「確定兒子再生」網轟：有皇位要繼承？

賀軍翔和女兒美寶。(取材自臉書)

台灣 男星賀軍翔2017年與初戀女友結婚後，夫妻育有2女，升格人夫人父後，出席公開場合總被問到家庭生活，去年他演出戲劇「天巡者」被問到是否生第三胎，沒想到事隔1年，因當時「確定是兒子再生」的受訪言論，近日在中國網路上引發熱議，賀軍翔26日則在微博 公開道歉。

去年賀軍翔為戲受訪時，表示以前不太愛工作 ，有了家庭後，未來要為了孩子努力工作，有了2個女兒的他，也想趁這2年再拚一胎，直呼：「趕快問一些秘方，確定是兒子再生」，並稱「（懷孕）7、8周就可以查性別，我覺得2個女兒夠了」，被問「如果是女兒還生嗎？」，他回：「如果真的是女兒，有可能就會不想生了」，此番言論被網友挖出，有了不同的解讀，還有網友感到疑惑：「請問他家裡是有皇位要繼承嗎？」

對此，賀軍翔26日在微博發「致歉信」，表示當時是有記者提問「第三胎難道不想生男生嗎？」他為未經深思熟慮脫口而出的言論致歉，解釋自己想表達是很感激太太生了2個女兒，「當時說三胎也只是個假設，如果有這樣的可能性，還要太太再辛苦一次的話，我和太太確實希望自己的孩子有男有女，兩個女兒也希望自己能有一個弟弟，如果是一個男孩，當然是最好，但男女肯定本來就是平等的。」表示自己非常愛家人、愛2個女兒，現在大部分的時間也用來陪伴孩子們成長，文章最後他也為引發網友不適再度道歉。