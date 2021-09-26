陳柏霖、桂綸鎂 隔19年再同框竟「吵架」

陳柏霖（右）與桂綸鎂在「藍色大門」中的搭配深留影迷心中。 （取材自IMDb）

台灣 藝人陳柏霖與桂綸鎂自「藍色大門」上映後，隔了19年才又一起合作汽車 廣告，讓影迷直呼昔日回憶又回來。才一分多鐘的廣告片有如「藍色大門」迷你續篇，當年兩人角色提到以後會變成什麼樣的大人，廣告最後揭曉答案：他們都沒有變成自己討厭的大人。

來源:YouTube

19年前的「藍色大門」讓陳柏霖和桂綸鎂成為最閃耀的焦點，現在他們一個是金鐘獎視帝、一個是金馬獎影后，都在事業上締造亮眼成績。多年來始終有人提議讓他們再度攜手，他們也保持良好的友誼，卻總是只在平面訪問上碰頭，兩人曾在金馬獎頒獎典禮上表示「是時候再次合作」，果然沒多久就以廣告圓夢。有趣的是，彼此默契完全不減，而最感困難的竟是一場在車內吵架的片段。

認識快20年，桂綸鎂坦言不管戲劇裡或者是現實生活中，和陳柏霖從來沒有用生氣的狀態大聲地跟對方說話，陳柏霖也笑言：「對於我們來說，這樣情緒激昂的戲感覺很超現實。」

廣告裡兩人後來在海邊身體開始擺動，其實也是呼應「藍色大門」裡的一幕，桂綸鎂表示19 年前的陳柏霖感覺很「輕盈」沒啥煩惱，現在則變得沉穩，好像生命有了一分重量。陳柏霖則覺得桂綸鎂好像懂「自己」了，很慶幸彼此是可以見證到彼此成長與成熟的好朋友。