遭圈外友人詐騙10萬美元 陳霆夫妻跨海提告

市議員李傅中武（左起）陪同陳霆夫妻召開記者會。（記者楊起鳳／攝影）

演出台灣本土劇「天之驕女」的男星陳霆，現實生活中遇到比劇情更誇張的事，遭圈外友人葉欣欣以投資 名義詐騙10萬美元，陳霆夫妻近日在律師陪同下開記者會，為免更多人受害，挺身而出揭露真相。他說：「我還以為是八點檔才有的情節，沒想到真的發生在我身上。」也正式對葉欣欣提出詐欺 告訴。

陳霆和妻子陳潔瑩說，他們十幾年前在葉欣欣最窮苦潦倒的時候幫助過她，兩年前，對方告知她在美國 自創品牌的Moon Bear英語幼教事業已在全球穩定發展，於是成立新品牌Mrs Green Onion公司（簡稱MGO），並邀請陳霆夫妻投資。

為了取信兩人，葉女強調MGO的投資人中，龍鳳食品的第二代也參與，甚至提供MGO在美登記的股東名冊，並說龍鳳食品現正開發素食冷凍食品，請陳霆夫妻開箱試吃，而致使陳霆夫妻誤信，因而一步步落入葉女的圈套中並加入該公司。

期間，葉欣欣還告訴陳霆夫妻，MGO與Pikka pikka公司正建立雙品牌的合作，於是葉女又用同樣的手段，寄出由Pikka pikka公司寄來印有MGO品牌圖案的洗臉巾，再加上看到Pikka pikka 老闆寫給葉女的電子郵件，更讓他們深信不疑，因此陸續向葉女的MGO及其他相關事業體投入資金，共10萬美元。

2021年6月，陳潔瑩帶著小孩到美國參加暑期夏令營並等待分紅，結果卻慘遭葉女的兒子和女兒的監視，分紅也遲遲未給付。更驚覺所謂的龍鳳第二代，根本就是葉女的兒子黃哲珉及女兒黃沛婕！後來陳霆老婆擔心有危險，不動聲色離開，對方還開玩笑說：「你逃不出我的手掌心。」

陳霆說這次他得到一個教訓，「八點檔絕對不是亂演的。」他原本還心軟考慮到對方還有小孩，一度不願提告，沒想到小孩也捲入詐欺。後陳霆求助市議員李傅中武，李傅議員表示，所有隱性的被害人應該出來團結一起，他呼籲外交部和AIT，透過司法互助盡量將嫌犯遣送回來。