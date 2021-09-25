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徐若瑄為戲增胖 跟媽學殺魚手藝

記者楊起鳳／綜合報導
徐若瑄拍完戲又瘦回來了。（記者王聰賢／攝影）
徐若瑄拍完戲又瘦回來了。（記者王聰賢／攝影）

台灣藝人徐若瑄和莊凱勛日前出席HBO「誰在你身邊」記者會，徐若瑄日前才因曬出和王力宏合照，讓在自主管理期的王力宏挨罰台幣1萬元（約360美元），她正式道歉表示，「以後絕對不會再發生。」

徐若瑄表示，台灣、新加坡往返需隔離，所以珍惜和朋友相聚的時光，她因曬出和王力宏的合照，被網友揪出他尚在自主管理期卻群聚，遭台北市衛生局開罰。談到這，她一臉嚴肅：「人非聖賢孰能無過，會深刻檢討，要好好跟大家道歉，以後不會再發生了。」

徐若瑄為了「誰在你身邊」增肥7公斤，從46公斤到53公斤，達人生最高峰，她笑說拍到雙下巴都出來了，她在短短一個月內每天狂吃兩份消夜，只為了符合劇中接地氣的角色，她有場戲必須由張鈞甯背她，她笑說：「鈞甯很瘦，背我真的軟腳，差點一起摔到地上，我一直跟她對不起，跟她說為了讓妳得影后，我要把自己吃胖一點。」

劇中她也體驗到量販店上班殺魚，事前還跟媽媽學了手藝，這個角色跟媽媽借鏡，透露爸媽在她小學三年級時就離婚，爸爸沉迷賭博，想鹹魚翻生，讓家人過好的生活，可惜十賭九輸，愈欠愈多，「有些事我長大後才知道，而拍這部戲讓我回想很多爸媽的狀態，小時我家做過洗車場、電動玩具店、牛肉麵店、衣服批發，也在菜市場賣過排骨便當、擺過地攤，很感恩現在能讓徐媽媽過得很幸福。」

她和莊凱勛透露導演何潤東喜歡一鏡到底，也是EQ非常高的人，口頭禪跟她演的角色一樣，「沒有解決不了的問題」，其中一場公車上哭泣的戲她一直狀況外，當時她爸剛過世，何潤東在耳邊告訴她，「你爸爸一定會很放心，你弟弟現在很棒了，可以不要一個人扛責任」，讓她瞬間淚崩。

台灣 新加坡 導演

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