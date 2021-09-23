龍劭華告別人間 「那我就不回家了」一語成讖

龍劭華女兒陳璇讀祭父文時，幾度泣不成聲。（記者王聰賢／攝影）

入行42年的台灣 影帝龍劭華14日在高雄拍戲時因病猝逝，享壽68歲，日前是他最後一場演出，眾友熱鬧陪他走完最後一里路。告別式上，女兒陳璇讀祭父文時，數度泣不成聲，也道出他辭世前一天，曾打電話回家，說身體不舒服，兒子要他去看醫生，龍劭華回「那我就不回家了」，豈料一語成讖，至此天人永隔。

龍劭華的家人在現場答禮。（記者王聰賢／攝影）

龍劭華告別式布置以白色清雅風格為主。（記者王聰賢／攝影）

龍劭華告別式現場布置以白色清雅的風格為主，象徵龍劭華率性簡單的個性。遺孀謝雪貞帶領一對子女做最後告別。公祭由好友陳亞蘭擔任引言人，講述龍劭華生 平，接著播放由葉天倫導演 的團隊剪輯出的追思影片，選出20部龍劭華的作品，道出他一生精采的戲劇人生。

龍劭華移靈過程，眾親友跟隨車子雙手合十送行。（記者王聰賢／攝影）

陳亞蘭說，龍劭華是他自己取的藝名，他很喜歡這個名字，一天不演就焦慮，3天不演就搬桌椅，搬到大嫂以為她走錯家門，並讚許跟龍劭華演戲，是一種震撼、驚嘆跟享受。

龍劭華兒子捧牌位進入告別式現場。（記者王聰賢／攝影）

女兒陳璇強忍悲慟念祭父文，她也說到，龍劭華要去高雄前一天，曾對哥哥說，要他好好照顧媽媽，爸爸過世前一天身體不太舒服， 哥哥打電話要他去看醫生，「他明明那幾天應該要回台北的，這次卻跟哥哥說『哥哥，那我就不回去囉』」 彷彿是種預告。陳璇說：「好，你如果不回來就別掛心，好好走，慢慢走， 我們都會照顧媽媽，我也有好好地被愛著。 」

來源:聯合影音