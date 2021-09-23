盧廣仲揭「三金」領獎心聲：等下又要被罵

盧廣仲（左）應唐綺陽要求，脫下眼鏡重現新專輯新造型。（取材自臉書）

台灣 男星盧廣仲睽違五年將推出新專輯「勵志論」，日前作客星座專家唐綺陽的吃播聊天兼宣傳，他在過去五年憑戲劇演出與電視劇、電影主題曲成就「三金」榮耀，也坦言：「上去領獎下意識就會想到『等下又要被罵了』，有多大認同就會多大否定。」

他談到從小到大都有被霸凌 的經驗，國小因為講話邏輯太奇怪被霸凌，剛出道發片也遇網路霸凌，「發片時還是大學生，滿心期待上去PTT，發現大家都不是在談論我的音樂，都是談論我的長相，『這人怎麼長得麼醜啊』，那時候覺得滿傷心」，當時連照鏡子也覺得「有時候真的滿不好看的」，但也發現眼睛看久了、就會模糊五官，才不會被表相迷惑，讓許多粉絲聞言不捨，不斷洗版誇他帥，他也打趣這次新專輯造型突破形象，就是要給大家「下馬威」。

盧廣仲透露自爺爺80幾歲被檢查出癌症 ，有感要完成人生清單得有好的體力，除了專研養生書籍，也在唐綺陽的引薦下認識蔡璧名老師，學習太極拳與穴道指引，讓唐綺陽忍不住猛虧他是「小老頭」，盧廣仲也透露自疫情爆發後，多了很多時間在家裡運動，每天做飛輪與網路10分鐘爆汗操，也因而練出驚人體態。