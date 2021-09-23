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「鱷魚」大談姐弟戀 李心潔幫忙洗澡 柯震東被看光光

記者黃保慧／綜合報導
李心潔(左)與柯震東在「鱷魚」中姐弟戀。（圖：双喜提供）
李心潔(左)與柯震東在「鱷魚」中姐弟戀。（圖：双喜提供）

台灣女星李心潔和柯震東在主演的新片「鱷魚」裡大談姐弟戀，李心潔表示從沒有過這樣的經驗，而過往戀情多是「姐弟戀」的柯震東直說：「很多東西就是放輕鬆就好，其實姐姐很多時候，思考起來都跟相同年齡的差不多。」至於該如何追「姐姐型」女友，他則說：「不用追，慢慢相處就好，看到優點就會喜歡，年齡不是問題。」

柯震東接受專訪分享姐弟戀經驗。（記者沈昱嘉／攝影）
柯震東接受專訪分享姐弟戀經驗。（記者沈昱嘉／攝影）

柯震東首次和李心潔合作，形容很赤裸，有種被她眼睛看穿的感覺，其實他因為這部電影不只心裡被看穿，一場幫忙洗澡的戲，只遮著重要部位，身體也幾乎被看光光，李心潔笑說：「我也沒有這樣照顧過人，從來沒有幫大人洗澡，柯震東應該是第一個吧。」他們片中有不少互動橋段，被李心潔要餵食手斷掉的柯震東，對此，柯透露多年前，也曾被女友餵食過，但基本上自己非常不喜歡被觸碰，更別說被別人洗澡。

而李心潔片中為了愛，放棄自己守護多年的土地，她坦言剛跟導演老公彭順交往時，以「見鬼」拿到金馬獎最佳女主角，多了許多演出機會，但她卻為了愛暫緩工作，「當時發現我們在一起不久，但沒有什麼時間相處，所以因為這樣推掉一部戲，那時也思考了很久，關於愛情跟事業的取捨。」

如今李心潔和另一半結婚11年，坦言現在的工作節奏很舒服，有時間兼顧家庭，到底要如何找出平衡？她說：「其實就看當時覺得什麼事情比較重要吧，就算是事業，看這個戲是不是非拍不可，當時我們兩個剛在一起，覺得需要多一點時間，現在孩子比較重要吧！」

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