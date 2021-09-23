情轉淡和平分手大隸 何妤玟：不用太擔心我

何妤玟認了和男友大隸濃情轉淡。（取材自臉書）

台灣 女星何妤玟和大隸日前傳出分手，去年低調認愛，更大方在社群 放閃，但因為沒能順利度過磨合期，最後選擇和平分手，對此何妤玟表示兩人算是冷靜期，因為彼此生活作息很難配合，決定先退回朋友的位置，她也要大家不用擔心她，「人生經歷過這麼多，關係本來就不是一成不變。」感情觀十分豁達。

來源:聯合影音

何妤玟去年8月被拍到和大隸互動親密，今年1月何妤玟過生日，大隸帶她享用浪漫燭光晚餐，並貼出兩人互相餵食的放閃照，戀情甜蜜，但才經歷過一段婚姻的何妤玟，態度謹慎低調，很少對外公開大談戀情細節，對她而言，大隸就像她的李大仁，相較之下，大隸比較沒包袱，常在社群大方曬恩愛。

何妤玟認了和男友大隸（左）濃情轉淡。（圖：何妤玟提供）

何妤玟和大隸多年前曾交往，繞了一大圈又在一起，只是何妤玟有兩個女兒要照顧，大隸開舞蹈教室，又有經紀公司，兩人生活作息難以配合，感情也因此由濃轉淡，她表示兩人關係還是維持友好，沒有吵架也沒有不舒服，只是感情暫停，難免還是有遺憾，「我覺得也不需要再去特別解釋我們的關係，不用太擔心我，我還好啦，人生經歷過這麼多，關係本來就不是一成不變的。」