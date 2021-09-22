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劉若英罕吐心聲：做媽媽是這輩子最勇敢的事

記者林士傑／綜合報導
劉若英挺身而出號召大家貢獻心力。(圖:愛最大慈善光協會提供)
劉若英挺身而出號召大家貢獻心力。(圖:愛最大慈善光協會提供)

劉若英、魏如萱同為母親，近來參加公益活動，聽聞曾有媽媽因心力交瘁萌生「是不是真的該放手一次」的輕生念頭，幸而在協助下克服難關，劉若英悲痛到無法自己，心疼地說：「還有更多類似處境的家庭，需要有人陪伴。」

走入家庭之後，劉若英認為所有付出都是甘之如飴，對於孩子會有別跑太快、別著涼、小心危險的地方等等各種擔心，「在這個擔心之外，其實父母該盡量的保持平常心。」得知有媽媽為了讓身心障礙小孩可以自己上學，不間斷地陪著孩子練習長達4年，劉若英感性表示：「所有孩子的第一次上學，都會讓父母感動得不得了。」自己這輩子做得最勇敢的事就是做個媽媽。

魏如萱帶著兒子路易一起為公益作畫。(圖:愛最大慈善光協會提供)
魏如萱帶著兒子路易一起為公益作畫。(圖:愛最大慈善光協會提供)

這回她挺身而出號召大家貢獻心力，是在台灣3級警戒降級後的第1個工作，她說：「經過疫情，考驗了我真的不工作這件事會怎麼樣。現在休息得理直氣壯，可以好久連眉毛都不畫。」對於外型一切簡單就好，但她在工作方面變得更加積極，笑說：「以前人家要我寫文章或故事，我就是回『2、3年吧，等我寫好』，現在一口應允『3個月我寫好給你』。」

魏如萱則帶著兒子路易一起為公益作畫，圖中有獨角獸、馬和星星等，她認為星星有溫暖的象徵意義，「傘有保護的意思，透過你澆灌愛心，來為愛奇兒撐傘，因為愛奇兒家庭，很需要在下雨時，有星星照亮，溫暖著他們。」成品變成捐款贈品。

工作 台灣 疫情

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