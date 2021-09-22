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豬哥亮送12件內褲 連靜雯難忘生日禮物

記者陳慧貞／綜合報導
連靜雯印象最深刻的生日禮物是豬哥亮送的12條內褲。（圖：楠軒工作室提供）
連靜雯印象最深刻的生日禮物是豬哥亮送的12條內褲。（圖：楠軒工作室提供）

斜槓女王連靜雯日前過生日，頻道團隊一個月前提出特別企畫，蒐集網友問題，收錄「快問慢答」滿足粉絲好奇心，提到難忘的生日禮物，她直言：「豬爸爸(豬哥亮)有一次請經紀人去買了12條內褲給我」讓她印象最深刻。

網友提問包羅萬象，包括詢問連靜雯住家地址、年齡、感情等等，她一一答覆，解釋離開戲劇圈後的心路轉折、遇到的困難和轉捩點、最想挑戰的角色類型，保養得宜、外表凍齡的她，更直呼自己「永遠28歲！」說到若能出國拍攝，最想去吃喝玩樂的地方，她掙扎許久後，選了夏威夷，而到目前為止，沒來過頻道但最想合作的人是誰？連靜雯則秒答「謝承均」。

連靜雯保養得宜、心態年輕，笑稱自己永遠28歲。（圖：楠軒工作室提供）
連靜雯保養得宜、心態年輕，笑稱自己永遠28歲。（圖：楠軒工作室提供）

提到生活中不為人知的小事，連靜雯笑說：「不為人知？那我還能告訴你嗎？」思考後，才分享自己的「冥想」小祕密，表示平常會在早上睡醒、晚上睡前留1小時，沉澱心靈做冥想，讓體內能量維持在一定的頻率與狀態，覺得自己需要安靜的時候，可能在打掃或洗碗，其實也都可以做。

說到生日願望，連靜雯一改前面的輕鬆嬉鬧，認真說「真心希望疫情趕快過去」希望家人朋友都平安健康，平安就是最大的幸福。身為9月壽星，連靜雯也參與第一社會福利基金會和 Simplee享樂主義共同發起的「童心寶貝圓夢計畫 殘奧會生日愛心義賣」。

疫情 夏威夷 福利

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