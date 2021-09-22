陳昭榮化身導師開班授課 教各行各業直播

直播一哥陳昭榮化身億級導師，不藏私開班教直播。（圖：嗨學院提供）

台灣 直播一哥變老師，陳昭榮要開課了！陳昭榮近期從開發嗨吧App 到一手打造1300坪翰成數位直播產業基地，還得自己親自直播衝業績，最近他又多了一個新身分，將擔任嗨學院導師，親自開班授課教導各行各業如何直播跟短影音。

陳昭榮笑說當年他2007年第一次直播，當時信心滿滿的他想說自己拍了那麼多部八點檔，粉絲那麼多上來看直播的人應該會不少，結果當天直播最高人數就是67人，完全跌碎他的眼鏡。

也因為陳昭榮第一次直播就出大糗，讓他開始洽談積極合作廠商、拚命搜尋直播資訊、觀看別人如何直播、研究演算法，之後陳昭榮每天從晚上8點開始直播，下了直播後他每天重看自己直播的畫面，檢討直播過程有什麼要改進的，連帶做起線上客服一路到凌晨5、6點才睡，隔天他早起看時事新聞、確認晚上要直播的商品、熟讀商品資訊、花上2個小時排定商品直播順序，加上自己每天自學超過3小時的影音知識，還有每周至少讀完2本書，每天睡不到6個小時，日復一日勤下苦功，才能創下直播最高6000人上線，一晚業績超過台幣300萬（約10.8萬美元）的成績。

如今陳昭榮將過往努力過來的實戰經歷，不藏私的規畫出「主播培訓」、「產業實作」和「專業技術」三類課程，分階段的將所有必學重點完整呈現。上課地點則是在陳昭榮親手打造的嗨學院教室，教室裡有一座價值300萬高2.4公尺，寬4.2公尺超高畫質的LED影像顯示牆，就是要打造全台灣最好的直播短影音上課教室，讓學員感受到最棒的上課體驗。

陳昭榮表示疫情 的關係讓很多產業對未來方向越來越焦慮，不只大企業老闆私下跟他請教如何做直播跟拍攝短影音幫助事業發展，更有很多開店、開路邊攤的粉絲私訊請教他該如何用直播挽救生計，已經忙到不可開交的他，還是毅然決然的決定親自上課，幫助想成為主播的人不用浪費時間土法煉鋼，就能抓到訣竅快速上手，幫助店家跟產業透過直播和短影音找到新的出路。