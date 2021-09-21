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「全明星」採龍眼 王齊麟懼高：比打金牌緊張

記者李姿瑩／綜合報導
懼高的王齊麟採龍眼，形容心情「比打金牌還緊張」。（圖：好看娛樂提供）
懼高的王齊麟採龍眼，形容心情「比打金牌還緊張」。（圖：好看娛樂提供）

熱愛「全明星運動會」的台灣羽球國手王齊麟，日前受邀助陣「全明星觀察中」。這次他不是來比賽，而是幫忙剪龍眼。為了維護民宿環境，王齊麟在小春協助下，爬梯子採收龍眼，身高188公分的王齊麟竟然懼高，邊爬梯邊發抖，形容心情「比打金牌還緊張」。

結束奧運和一連串宣傳行程後，王齊麟到「全明星觀察中」，和小春、林敬倫等「運動會」班底敘舊。他被問「東奧哪一場最難打」，王齊麟直言第一場難度最高，因為當時不清楚奧運比賽強度，只能盡全力。他和李洋落入死亡之組，才開賽就苦戰吞敗，「當時大家都覺得我們沒救了，就盡力打，沒想到打贏他們。」

另一位彩蛋來賓潘君侖則是差點在鏡頭前走光，潘君侖帶著自家種的高麗菜、山豬肉來參加烤肉趴，晚上回房，忘記民宿到處都是攝影機，險些當眾脫個精光，小春看到他脫到剩內褲時，連忙出聲提醒，嚇得潘君侖趕緊穿上褲子。

而江宏傑為了參加女兒Aila的開學日，特別向室友告假。他回新竹老家，帶著Aila獻出錄影初體驗，抽空讓女兒跟小春等夥伴視訊。她雖未完整露臉，但看得出來絲毫不怕生，還會賣萌撒嬌說「愛你們喔」，可愛奶音融化所有人。

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