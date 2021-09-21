龍劭華頭七追思 柯淑勤幫「選家」：找個好位置

龍劭華。（本報資料照片）

金鐘視帝龍劭華14日猝逝，享壽68歲，20日是頭七，也是開放民眾追思的最後一日，和他情同兄妹的柯淑勤一早抵達靈堂，待了一會兒後，便和龍劭華遺孀謝雪貞及好友離去，驅車前往新北市三芝區龍巖真龍殿生命紀念館，替龍劭華「選家」，柯淑勤說：「希望有空房，找到好的位置，他走的時候很圓滿，希望一切圓滿就好。」

柯淑勤和龍劭華情同兄妹。（記者李政龍／攝影）

龍劭華走得突然，令親友難過不捨，連日來演藝圈合作過的演員、好友陸續前往靈堂悼念，亮哲10年前曾與龍劭華合拍電視劇「愛。回來」，在花蓮拍攝長待4個月，當時劇組相處像一家人，龍劭華走到哪都能交朋友，常帶他們一票年輕演員去吃飯、認識朋友，龍劭華打扮帥氣，亮哲私下常叫他「潮龍」，反而自己打扮邋遢，還會被龍劭華念：「一個年輕人怎麼不穿好看一點，最深刻就是他叫我要穿帥一點。」

喜翔和龍劭華交情超過40年，第一時間接到噩耗，震驚難過不捨，「以為是開玩笑」，他數度泣不成聲，表示雖然龍劭華糖尿病 多年，但印象中好友總是生龍活虎的模樣，飲食方面也忌口，不像自己老是被嘮叨「亂吃亂喝」，「他真的很健康啊」。

周思潔曾在26年前「台灣 水滸傳」中，演過龍劭華的養女，後來還演過妹妹，「都是關係非常親近的人」，印象中龍劭華為人風趣、瀟灑，工作上敬業，演技精湛的他，仍會在一場戲後，詢問副導演 「我剛才演得怎麼樣」，周思潔說：「他無病痛纏身，就這樣離開，某方面來說也是福報，他的一生多采多姿，這也是一個榮耀的ending，祝福他。」