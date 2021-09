周杰倫巴黎看梅西踢球 邀范達美上周遊記當嘉賓

周杰倫曝光「周遊記」的嘉賓,正是動作巨星尚克勞德范達美。(取材自Instagram)

許久沒發片的周杰倫 (周董)日前預告做了幾首歌,上月又應電玩廠商之邀,飛往美國參觀總部,然後馬不停蹄地飛抵法國趕拍真人秀「周遊記2」。他趁工作空檔帶著女兒朝聖最喜歡的卡通場景,在Instagram分享觀賞巴黎聖日耳曼 足球賽的彩蛋,驚訝寫道:「放著『Mojito』太驚喜了。」

周董帶著老婆昆凌一起觀賞球賽,當場上響起融合古巴 風情與拉丁氛圍的「Mojito」歌曲節奏之際,昆凌跟著隨之起舞,粉絲興奮留言:「天王去看球王(指梅西(Lionel Messi)),王與王的會面。」他也曬出和球星內馬爾(Neymar)、姆巴佩(Kylian Mbappe)的合照。

周杰倫夫妻與姆巴佩(中)合影。(取材自Instagram)

還有人誇「Mojito」一曲紅到全世界,周董開心回說「好喔」,顯見他很引以為傲。昆凌同步透過IG的限時動態放閃,錄下場內播放「Mojito」的實況影片稱「為你驕傲」。

主場不單只播放「Mojito」,官方更非常有心向周董送上巴黎聖日耳曼的主場球衣,而且還印上「JAYCHOU」以及「18」號,受寵若驚的周董再次以英語寫道:「Thank you @psg for this special jersey numbered with my birthday. Looks like I will have to play next time」。

此外,周杰倫也在IG限動上,搶先預告「周遊記2」的嘉賓正是動作巨星尚克勞德范達美(Jean-Claude Van Damme),更曬出2人在節目上同框的照片,開心寫道:「大家敬請期待,傳奇人物。」讓粉絲又驚又喜。

另外,日前有網友在法國名牌店面偶遇周董、昆凌夫婦,內文提到周董相當貼心,時不時地會摟住昆凌的腰,昆凌則依偎在旁,網友在心中吶喊:「像中樂透一樣超幸運!」