周杰倫巴黎看梅西踢球 邀范達美上周遊記當嘉賓

周杰倫曝光「周遊記」的嘉賓，正是動作巨星尚克勞德范達美。（取材自Instagram）

許久沒發片的周杰倫 （周董）日前預告做了幾首歌，上月又應電玩廠商之邀，飛往美國參觀總部，然後馬不停蹄地飛抵法國趕拍真人秀「周遊記2」。他趁工作空檔帶著女兒朝聖最喜歡的卡通場景，在Instagram分享觀賞巴黎聖日耳曼 足球賽的彩蛋，驚訝寫道：「放著『Mojito』太驚喜了。」

周董帶著老婆昆凌一起觀賞球賽，當場上響起融合古巴 風情與拉丁氛圍的「Mojito」歌曲節奏之際，昆凌跟著隨之起舞，粉絲興奮留言：「天王去看球王（指梅西（Lionel Messi）），王與王的會面。」他也曬出和球星內馬爾（Neymar）、姆巴佩（Kylian Mbappe）的合照。

周杰倫夫妻與姆巴佩(中)合影。（取材自Instagram）

還有人誇「Mojito」一曲紅到全世界，周董開心回說「好喔」，顯見他很引以為傲。昆凌同步透過IG的限時動態放閃，錄下場內播放「Mojito」的實況影片稱「為你驕傲」。

主場不單只播放「Mojito」，官方更非常有心向周董送上巴黎聖日耳曼的主場球衣，而且還印上「JAYCHOU」以及「18」號，受寵若驚的周董再次以英語寫道：「Thank you @psg for this special jersey numbered with my birthday. Looks like I will have to play next time」。

此外，周杰倫也在IG限動上，搶先預告「周遊記2」的嘉賓正是動作巨星尚克勞德范達美（Jean-Claude Van Damme），更曬出2人在節目上同框的照片，開心寫道：「大家敬請期待，傳奇人物。」讓粉絲又驚又喜。

另外，日前有網友在法國名牌店面偶遇周董、昆凌夫婦，內文提到周董相當貼心，時不時地會摟住昆凌的腰，昆凌則依偎在旁，網友在心中吶喊：「像中樂透一樣超幸運！」