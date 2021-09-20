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五月天第4位爸爸 怪獸女兒出生：酷哦妳

記者林士傑／台北報導
五月天怪獸當爸。(取材自臉書)
五月天怪獸當爸。(取材自臉書)

台灣樂團「五月天」團長、44歲的吉他手怪獸當爸了！成為團內第4位爸爸的他透過社群網站宣布喜訊，甜蜜地說：「妳輕易地就突破我想像力的上限，酷哦妳！好樣的！妳就是爸爸心中最幸福的樣子。」

怪獸與石頭老婆的妹妹路沚瀛（阿沚）在2015年底登記結婚，夫婦婚後無比低調，連懷孕都是等到女兒出生才和大家分享喜訊。怪獸說在老婆懷孕期間，夫婦常一起想像寶寶的模樣，「我想像妳一定很可愛、很健康，像妳媽媽一樣眼睛亮亮的，像我一樣手指強強的，像妳媽媽一樣笑起來很純真，像我一樣吃飯很認真。」雖然是形容女兒，但言詞之間藏著對老婆的滿滿愛戀。

阿沚則說和老公怪獸約好要讓女兒成為最快樂的小孩，然後對著女兒溫馨喊話：「跟我一起讓爸爸每天都被幸福快樂圍繞。」才一講完，她就忍不住掉淚。目前他們用台語叫女兒「可愛ㄟ」，阿沚表示：「謝謝妳來，孕育妳的這一路，豈止滿足與快樂，往後一起無數的歲月，爸媽一定挺妳，請多多指教。」

五月天怪獸臉書全文：

我想像過妳的樣子

在很多時候

是和妳媽媽一起想像

我想像妳一定很可愛 很健康

像妳媽媽一樣眼睛亮亮的

像我一樣手指強強的

像妳媽媽一樣笑起來很純真

像我一樣吃飯很認真

而我終於見到妳

妳輕易地就突破我想像力的上限

酷哦妳

好樣的

妳就是爸爸心中最幸福的樣子

五月天怪獸當爸。(取材自臉書)
五月天怪獸當爸。(取材自臉書)

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