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包偉銘結婚6年 2克拉鑽戒寵妻 還去二度蜜月

記者王郁惠／綜合報導
包偉銘(右)與老婆劉依純南下歡度結婚6周年。（圖：翰森娛樂提供）
包偉銘(右)與老婆劉依純南下歡度結婚6周年。（圖：翰森娛樂提供）

台灣藝人包偉銘與老婆劉依純近日迎接結婚6周年紀念，寵妻出名的他，早在半年前就挑好6位數的2克拉鑽石當禮物，兩人到台南、高雄度過浪漫三天兩夜，只是夫妻倆總是一天到晚黏在一起，包偉銘行程安排只能偷偷摸摸，讓他笑說：「根本像是在做壞事。」

這也是劉依純自5月三級警戒後首次外出，心情特別開心，包偉銘表示：「今年雖然無法出國，但6周年紀念行程感受到幸福滿滿，覺得非常珍惜。」防疫期間夫妻倆口罩戴好戴滿，只有吃飯、拍照才會拿下來，也因此臉上出現口罩痕，包偉銘打趣表示：「這次浪漫時光，大概有一半的時間，都在等待臉上痕跡消失，才開始拍照。」也嘴甜是「幸福的痕跡」。

此外，陳芳語（Kimberley）將推出新專輯「WFH」，前晚舉辦線上聽歌會，她與憑「超級偶像」出道的音樂人男友林利豪（Albert）才剛慶祝交往2周年，透露自4月起就租了百坪透天厝，揪男友與父母一起住，強調父母開明完全不會卡卡，而男友入住第一件事就是買洗碗機分擔家事，讓她直呼：「我覺得好感動！」

感情穩定是否考慮婚事？她先是打趣「那你們要趕快叫他求（婚）啊！」而後表示希望30歲才結婚，還想領養小孩，但盼心智年齡成熟一點再考慮，若意外懷孕的話就順其自然。27歲的她透露很多朋友建議她：「妳的蛋（卵子）現在正新鮮，趕快去凍卵」，她坦言有點躍躍欲試，等做多點功課再考慮。

陳芳語透露已和男友同居。（圖：華風數位提供）
陳芳語透露已和男友同居。（圖：華風數位提供）

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