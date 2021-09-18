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任立渝曝退休生活 被老婆吐槽「寵孫魔人」

記者李姿瑩／綜合報導
任立渝正享受清閒的退休生活。（圖：TVBS提供）
任立渝正享受清閒的退休生活。（圖：TVBS提供）

獲得第56屆台灣金鐘獎特別貢獻獎的氣象專家任立渝，在今年5月31日退休後首度「回娘家」，受邀上由方念華所主持的「TVBS看板人物」。結束長達近53年的氣象預報生涯，今年76歲的任立渝坦言：「雖然退休了，不過每天還是會看一下氣象局的天氣資料，也會看看其他主播們播報的情形。」

任立渝說自己退休後「整天抱著iPad在看小說，科幻類、武俠類或是神怪小說都很喜歡」，方念華聽了一直笑，並且追問任立渝：「那還有看漫畫嗎？我記得任大哥很喜歡社長島耕作。」任立渝笑說：「當然！這部漫畫真的是經典。」

除了看小說之外，退休後的任立渝最喜歡的就是和太太一起到郊外走走、逛逛大賣場等，節目製作團隊也特別跟拍老夫老妻的退休生活，任太太更是首次在螢光幕前曝光。有三個孫子的任立渝，被任太太稱為是寵孫魔人，任太太說：「有時候孫子回家吵著要喝飲料，我就會跟他們說『去跟你爺爺講』。」所以逛大賣場時，任立渝就心心念念的找尋特定飲料並且笑說：「沒辦法，我孫子說要喝。」

在超過半世紀的氣象播報生涯中，任立渝每逢颱風天都會留守公司，他回憶起1986年的韋恩颱風，三進三出台灣，「連續16天都住在氣象局裡，每天吃便當，吃到只要看到便當就怕了」。任立渝播報超過500個颱風，在這些沒辦法回家的日子當中，家中也曾因颱風而淹水受災，他說一路走來真的是歸功於家人的體諒，「現在退休了，颱風天我都能留在家裡了」。

退休 小說 台灣

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