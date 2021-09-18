悼龍劭華 楊貴媚淚憶烏龍緋聞

楊貴媚（左）、龍劭華（右）曾多次合作。（本報資料照片）

台灣 藝人龍劭華靈堂日前開放親朋好友弔唁，現場擺放龍劭華巨幅海報並寫下「戲如人生」大字，他人緣極佳，一早開始就來大批藝人，總統蔡英文亦親自到場致意。

楊貴媚第一部戲「里長伯」就跟龍劭華合作，她透露，龍劭華當年是很紅的男主角，而她僅是小配角，在台視拍戲時還曾鬧出烏龍緋聞，她當時還很氣龍劭華沒有澄清。她說兩人很久沒見，但都會靠訊息聯繫，「這一刻他應該心裡很嘔吧，我怎麼就這樣離開這個世界了，他自己也沒想到，我祝福他」。

林佑星帶老婆孫紹妏（小妏）來上香，小妏第一份工作 就是龍劭華助理，最難忘在台南下榻的房間有點不乾淨，她嚇到整晚睡不著，由於工作人員跟演員是住不同飯店，龍劭華知道後立刻想替她換到自己這棟，但小妏不想被認為有特權便婉拒，最後龍劭華改安排她跟化妝師同房。

小妏還記得龍哥超隨和，隨意坐著吃路邊攤，結果才吃到第二攤就吃不下去，因為附近根本暴動，大家都跑來搶著簽名合照。

同劇導演 葉天倫和龍哥交情20多年，心痛程度可想而知，他和宥勝及另一部電視劇「雙城故事」演員溫昇豪、陳怡蓉一同進場。陳怡蓉在「雙城」飾演龍劭華寶貝女兒，她見到龍哥遺照，表示他依舊是心中的「帥爸爸」。

楊烈説：「我們因為戲經常碰面，他從來沒有講身體不好，我跟他都是68歲，他一向精神都保持很好，真的太突然！豬哥亮、高凌風，因為好朋友、同事那麼久，一下走掉心裡面很難過，無法形容…。」

龍劭華生前合作過的劇組、電視台、經紀公司都陸續前來，「花甲男孩轉大人」的王彩樺、劉冠廷、江宜蓉、海裕芬、江常輝等人，和電影「刻在你心底的名字」飾演龍哥兒子的曾敬驊都來致意，女兒演出的「親愛的亞當」裡曾沛慈、孫可芳、宋柏緯、大鶴，也都來了。他在每個人的人生裡，都留下一段難以抹滅的回憶。