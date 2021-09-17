結婚快20年 賈永婕床事大公開

賈永婕明年結婚20年，大方分享和老公的「床事」。(記者王聰賢／攝影)

疫情 期間，藝人賈永婕為社會全心無酬付出，如今有商業代言找上她，擔任床具代言人。她大方分享和老公「床事」，稱明年兩人結婚20年，至今仍相愛相依，睡前一定會用身體跟對方輕觸，而且他的打呼聲讓她安心、自在。

賈永婕笑說，每天睡前，或牽手、或觸腳，都會用身體的某一個跟對方交心，除了儀式感，也是雙方的親密交流。老公會打呼，她不僅習慣，偶爾聽到他聲音斷了，還會數幾秒，等他恢復繼續打呼，「應該算睡眠呼吸中止症，目前還不嚴重，但小孩很嫌棄，每次出遊，他想找女兒一起睡，都會被女兒拒絕，我就會告訴他，這輩子，不會再有嫩妹想跟你睡，你只有我了，請將就一下。」

日前她突然意識到和老公結婚快20年了，有一種歲月匆匆感，「我怎麼覺得，他才剛把我從前男友身邊搶過來，竟然這麼久了。」兩人愛到不管走到哪，拍照都玩接吻哏，真的有這麼愛嗎？她笑說：「拍照會誇張，私底下就每天會輕觸一下。」

愛情沒在日子中消逝，她覺得，是兩人都會在生活中找到不同刺激，「夫妻最怕平淡，太平盛世時我們會四處冒險旅行，疫情來了，我們就忙著出錢出力回饋社會。」日子難過會度日如年，生活開心，時間就箭一樣飛快。