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苗可麗奔靈堂 傳訊龍劭華「來看你了」

娛樂新聞組╱綜合報導
苗可麗(左)與龍劭華曾合作多次。(本報系資料照片)
苗可麗(左)與龍劭華曾合作多次。(本報系資料照片)

金鐘視帝龍劭華在高雄拍戲猝逝，家屬忍悲處理後事，不少星友到靈堂致意，苗可麗、胡宇威在經紀人陪同下低調前往。龍劭華猝逝太突然，苗可麗在搭計程車路上，就先傳訊息到龍哥手機：「我來看你了。」瞬間令人淚崩。

苗可麗和龍劭華合作多部戲，演過「父女」、「夫妻」，兄妹情誼深厚，第一天接噩耗時，她整晚哭到臉腫，赴靈堂致意前，以為會無法控制情緒，沒想到車上傳訊息後，看到靈堂上龍劭華的照片，輕聲一句「來看你了」，內心變得非常平和。

去年初龍劭華曾提及「不好睡」，苗可麗送他保暖的五行襪幫助睡眠，前幾天又寄了新襪，家屬也帶到靈堂，讓他無需再理會塵世，好好安息。

龍劭華生糖尿病纏身12年，暴瘦8公斤，「痛苦歌王」孫情日前透露，自己和龍劭華一樣長年受糖尿病所苦，吃多喝多體重卻直直落，短時間內從71公斤掉到62.5公斤。

柯淑勤與龍劭華是拜把兄妹，她連續兩天到靈堂悼念，陪著家屬處理後事，被問龍劭華遺孀狀況，她坦言「狀況有比較好」，也稱大嫂正在調適心情，盡量不要想得太負面；家屬表示暫不公開龍劭華遺照，柯淑勤代為解釋，「正在布置，明天就會開放」；至於後事進度，她則強調「一切圓滿就好」。

提到龍劭華生前已答應演出魏德聖執導的「台灣三部曲」，可惜未開拍就離世，柯淑勤嘆：「本來就認為龍哥適合演出，在定裝結束後更是出乎意料的好，龍哥也很期待。」但已無緣合作。

胡宇威親赴龍劭華靈堂致意。(記者陳慧貞／攝影)
胡宇威親赴龍劭華靈堂致意。(記者陳慧貞／攝影)

糖尿病 華生 台灣

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