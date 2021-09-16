狄鶯製「火辣長輩圖」悼龍劭華 網傻眼

狄鶯自製長輩圖悼念龍劭華，卻遭到網友質疑。（取材自臉書）

龍劭華驟逝，演藝圈眾星友、晚輩悲痛不已，紛紛發文悼念。近來瘋玩長輩圖的狄鶯也做圖悼念，但她用自己穿低胸西裝、熱褲的造型當主圖，讓網友看傻眼問「適合嗎？」

鏡週刊報導，狄鶯日前一早在臉書發出一張長輩圖，上面寫有：「抱歉今天為前輩龍劭華哀悼1日一路好走，人生路其實很短，學會放下。」照片中她「下身失蹤」，穿黑色低胸西裝、超短熱褲，露出修長雙腿，相當火辣。

有網友認為不妥，留言「真的有心哀悼 請將照片拿掉」、「圖文好像不搭」、「圖文不符」、「適合嗎」、「太突然了！龍哥一路好走」。

另據本報系聯合報報導，曾多次與龍劭華合作的導演 葉天倫，兩天前才和龍劭華通話，沒想到竟是「最後一次對話」；陳美鳳在得知消息時，難過到無法言語，至今仍不敢相信、腦袋一片空白。

葉天倫（右）和龍劭華合作過多次。（取材自臉書）

葉天倫和龍劭華一路從20多年前電影 「天馬茶房」到「含笑食堂」、「雙城故事」、「老姑婆的古董老菜單」，合作默契十足，因為「老姑婆」未入圍 本屆金鐘，葉天倫一度非常愧疚，不敢和龍劭華聯絡，直到12日才打了一段長簡訊，向龍劭華「賠罪」，沒想到立刻收到龍劭華來電，反過來安慰他，叫他別想那麼多，他悲痛發文「完全沒想到那是我們的最後對話」。