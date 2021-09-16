龍劭華移靈回台北 拍「鐵道員」成遺願

龍劭華以「喇叭宏的悲喜曲」拿到人生首座金鐘獎。（圖：公視提供）

台灣 金鐘視帝龍劭華14日晚於高雄猝逝，享壽68歲，檢警15日相驗死因，確認龍為疾病致死，屬於自然死亡，家屬領回遺體北返。女兒陳璇、兒子及妻子全程陪伴在旁，踏上歸途前，女兒一句「爸爸我們上車了」、「回家了」讓人鼻酸。

龍劭華生 前作品無數，其中在2013年拿下金鐘獎迷你劇男主角的「喇叭宏的悲喜曲」，為他贏得人生首座金鐘，當年他曾提到「演技口說無憑，這是最大的證明」。

公視人生劇展「喇叭宏的悲喜曲」葉蔻（左起）、龍劭華、傅子芸、何璦云主演。（圖：公視提供）

公視人生劇展「喇叭宏的悲喜曲」劇中，龍劭華細膩演繹罹患舌癌還要兼顧女友與女兒的心境的中年男子；在播出前的試片，龍劭華動容稱「連自己都忍不住要哽咽」。

「喇叭宏的悲喜曲」製作人鄭秀英感嘆，從攝影機螢幕，看見他「渾身充滿中年男子的滄桑與魅力，就是帥！」她還吐露祕辛，當時公視總經理曠湘霞眼看龍劭華多次入圍 卻未得獎，就找了鄭秀英，直言「我們來幫他找一部會得獎的戲」，鄭秀英說：「這部『喇叭宏的悲喜曲』，就是為他量身打造的」。

龍劭華猝逝，鄭秀英感嘆：「真的太突然了，人生無常……。」拍完「喇叭宏的悲喜曲」半年，龍劭華主動找她談，提議拍日本小說「鐵道員」故事，可惜後來沒拍成，成了永遠的遺憾，鄭秀英說，「他對表演的熱情永遠沒有消退，演員真的很辛苦，他太累了」。