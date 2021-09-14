女兒化妝品塗滿臉 賈靜雯陪玩好崩潰

賈靜雯說跟小孩相處不能只要求，也要會跟他們一起玩。(圖：愛最大提供)

金鐘視后賈靜雯應愛最大慈善光協會之邀，為天使 心家族基金會的「愛奇兒家庭救助計畫」發聲，她親自走訪擁有兩名自閉兒的孫爸爸家庭，將心比心地傾聽。

本身有三個女兒的賈靜雯，被問到是否擔心孩子的未來？她侃侃而談指出，只要是父母都會擔心孩子，她一笑自認：「尤其，我是比較操心型的母親。」

忙碌於工作 和家庭之間，被問到如何喘息、紓壓？賈靜雯說：「我出來工作也是一種放鬆。」表示自己跟孩子相處很緊密，有時關係比較緊張時，「工作也是透氣」，又分享：「我學到一點，就是跟小孩相處不能只要求，而是要換位思考，跟她們一起玩。」

之前疫情 嚴峻時，賈靜雯發明很多遊戲，並配合轉換成兒童語言，跟著她們思考。提到很多父母都瀕臨崩潰邊緣，賈靜雯說自己也不例外，家裡兩個小的咘咘、BO妞，一早迫不急待換上公主裝，「拿我的化妝品塗滿臉， 眼影、耳環、貼紙、亮片，全部都打扮好，但我就很崩潰，唇膏斷一半、腮紅挖一坨。」

讓她好氣又好笑的是，女兒擦完口紅，還會要媽媽幫忙把多出來的擦掉，直接把賈靜雯當現成化妝師，疫情期間每天在崩潰中幫女兒卸妝，賈靜雯笑說：「還好我的職業是演員，化妝、卸妝、打扮對我來講，算是滿輕鬆的。」