郭婞淳認了踩線「禁愛令」 3年前國訓中心墜入愛河

賈永婕開心和郭婞淳自拍。取材自臉書

舉重女神郭婞淳日前上「新聞高峰會」接受陳雅琳專訪，她從17歲入選國家隊開始，就被教練下達「禁愛令」。但其實她3年前在國訓中心，就已經悄悄墜入愛河，瞞著教練低調戀愛。和她朝夕相處的教練林敬能被蒙在鼓裡，成為了最後一個才知道的人。

郭婞淳透露，她當時正在備戰奧運 ，對方身分也是「同行」選手，兩個人對這段感情保密到家。不過這段感情已經畫下句點，郭婞淳不願多談「前男友」，放眼未來公開徵友。28歲的她勇奪奧運金牌後，教練正式解除「禁愛令」，代替愛徒開出擇偶3條件，孝順、有愛心、要支持郭婞淳做她喜歡的事。

郭婞淳認為，在感情中相處起來輕鬆、有感覺最重要，尤其重視與另一半之間的溝通。陳雅琳好奇如果在交往期間吵架，郭婞淳會不會氣到把男友「舉起來摔出去」。郭婞淳幽默答道：「應該是會喔！」其實私下的她和一般女孩無異，在節目中彈奏著「我很好騙」，象徵自己個性正如歌名一樣，單純容易被騙。

現在的郭婞淳成為台灣 奧運英雄的代表之一，除了受到各大節目邀約訪談，也是不少人心中的偶像。賈永婕透過餐敘場合見到郭婞淳，12日在臉書 分享兩人合照，被網友盛讚是「雙女神合體」，賈永婕也非常開心，直說終於見到心目中的女神。