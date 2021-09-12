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吳姍儒罹怪病5年 體溫104℉當成日常

記者李姿瑩／綜合報導
吳姍儒以自己為例呼籲大家重視健康。（取材自臉書）
吳姍儒以自己為例呼籲大家重視健康。（取材自臉書）

台灣女星Sandy吳姍儒最近看到許多人分享打疫苗的副作用，其中包括微發燒等症狀，讓她有感而發，在社群上公開自己罹患了不明怪病，已經與病痛和平共存5年。

吳姍儒表示，大家這些微燒症狀，其實是她「好幾年的日常」。她26歲開始生重病，時常40℃(104℉)連燒多天，「好端端跟朋友們吃著飯突然覺得全身發冷，冷到狂顫幾乎抽搐、10分鐘後就直衝40℃送急診也是常發生的事。」後來她居然習慣身體維持40℃恆溫，苦笑道：「這種荒謬的苦痛是很無奈的。」

她的病症幾乎說來就來，不分場合都會發作，有次在家甚至走不到房間，驚動家人將她搬到床上，裹上毛毯被褥，但她仍然「冷到無法自拔」，隨後又是好幾天的高燒。這些都還不包含痠痛、軟弱無力、脫水打針、急診住院、抽血昏倒、找嘸病因的各種過程。因此看到大家因為發燒緊張兮兮，吳姍儒不免五味雜陳。

她強調不是要拿自己的病跟大家比較，如今31歲的她已經找出和病痛和平共處的相處之道，把病痛當成跟「小女友」談戀愛。她也希望大家別把打疫苗的副作用當成勳章，不停公開報告，重要的是平時就要愛護身體。

炎亞綸努力克服懼高症。（圖：火星多媒體有限公司）
炎亞綸努力克服懼高症。（圖：火星多媒體有限公司）

無獨有偶，吳姍儒的主持搭檔炎亞綸也在節目中公開難以克服的恐懼。他有懼高症，卻願意為了「Be the ONE：A級戰場」，帶著參賽者一起挑戰高度生存遊戲。炎亞綸完成高空獨木橋等考驗，事後自嘲「忍不住想尖叫」，靠著想完成任務的心才成功戰勝膽怯。

疫苗 台灣 社群

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