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S.H.E慶出道20周年 3姝隔空告白

記者王郁惠／綜合報導
S.H.E迎成軍20周年生日，PO合照慰鐵粉。（取材自臉書）
S.H.E迎成軍20周年生日，PO合照慰鐵粉。（取材自臉書）

台灣女團S.H.E與老東家華研國際音樂於2018年合約到期後，以單飛不解散的方式，各自成立工作室、各自發展精采，3人除了前年在第30屆金曲獎合體演出過一次，就從未以S.H.E名義公開相聚，而日前迎來S.H.E出道20周年生日，各地粉絲出奇招，如香港鐵粉包下公車廣告等，為她們祝壽。

早在先前3姝受訪時，都透露沒有安排慶生計畫，但也了解粉絲想念她們的心，Ella曬出3人於2019的姐妹之旅合照，寫道「20歲，乾杯！敬所有三葉草們，謝謝你們，風沙星辰，永遠相伴；敬姐妹、敬愛，S.H.E生日快樂，大家都要好好的」不忘呼籲粉絲做好防疫

而Selina感性寫道：「S.H.E的意義，沒有人比我們更清楚。」，並對姐妹們告白「20年前，我們牽著彼此的手，一起追夢，一起打拚。20年後，我們一隻手忙著拾起，人生各種滋味結的果實，而另一隻手依舊沒忘記，緊緊牽著。在這不平靜的時刻，我們平靜地享受屬於我們的日子，很幸福！我的姐妹，我愛妳們，人生有妳們真好」。

而Hebe也寫道「謝謝我們一路伴著彼此，傻傻的愛，揮灑熱情，揮霍青春，放聲大笑，勇敢追夢，用力擁抱，心碎絕望，知所節制，學會放手，懂得珍惜，保持率真，依舊敢愛。祝福我們永遠溫柔、懂愛、幽默」，3人以相知相惜的姐妹情誼，隔空為S.H.E慶生。

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