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林志炫跌下舞台 自責破壞氣氛

娛樂新聞組／綜合報導
林志炫在「披荊斬棘的哥哥」中，表現搶眼又敬業。（取材自微博）
林志炫在「披荊斬棘的哥哥」中，表現搶眼又敬業。（取材自微博）

台灣歌手林志炫日前爆出在錄製大陸節目「披荊斬棘的哥哥」時摔落舞台受傷，讓現場人都嚇壞，甚至傳出可能有「骨裂」問題，當時林志炫經紀人回應證實確有意外，不過做過檢查後無礙，傷勢無外傳嚴重。

而林志炫摔落舞台的畫面隨著節目進展於近日播出，當時林志炫已表演完畢，他不自覺地往後退，卻忘了自己還在升降台上，突然摔落讓現場人都驚了，不過意外發生後他相當鎮定，迅速回到舞台並說著「沒事沒事」，還向觀眾道歉，因為他認為自己一摔，破壞了大家沉浸在表演中餘韻的心情。

而在後續採訪中，他坦言很懊惱，認為原本表演的好好的，可能讓大家都有共鳴，但剩下的感動卻被他這一摔破壞掉了，所以當下他就覺得「不行！我一定要再回到台上」，說到此處，林志炫哽咽了，接著一陣沉默，似乎想緩和情緒，但顯然自責難過的感受難以Hold住，他抖著聲音說道：「很不好意思，是我的疏忽」，眼中明顯泛淚，隨後就由工作人員攙扶離場。

林志炫近日特別發文談及當時的情況及感受，也親自說明「沒有傷及頭部、骨頭等重要器官，只是各個部位肌肉拉傷的後遺症逐漸浮現」。對表演向來高要求的他，文中也再次致歉：「容我再次跟當時在現場被我驚擾到的所有朋友說聲─【抱歉打擾到大家末端的沉浸】」。

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