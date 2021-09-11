孫燕姿被稱冷門歌手 線上開唱不耍冷

孫燕姿線上開唱不耍冷。（圖：MAKE / MUSIC提供）

金曲歌后孫燕姿日前舉辦線上演唱會，出道20年的她，之前被網友稱為冷門歌手，對此天后非但不以為意，更直接把線上演唱會幽默命名為「這個歌手不太冷」，1個多小時的線上演唱會上帶來8首歌曲，直播期間累計點讚突破6.02億，直播觀看人次達1222.1萬人次。

為了專注音樂，孫燕姿不僅不售票免費觀看，還特意關閉打賞功能，一連帶來「直來直往」、「克卜勒」、「我的愛」等夯歌，也別出心裁地配合演唱會主題帶來了「和平」、「沒有人的方向」、「漩渦」等冷門歌。看到粉絲驚喜VCR，她也被粉絲的真摯情意感動到泛淚，並感性表示：「出道20年，我一直有被喜歡，被守護的感覺，感謝你們。」並清唱了「我懷念的」回應對粉絲對她的愛。

演唱會結束後，她也發文寫道「很難想像，又完成了一場線上演出。大家看得開心嗎？這陣子和團隊討論商量如何克服一個個挑戰，我們日以繼夜，為的就是秉持一個不放棄的精神。一切就是一種『自己看著辦』。感覺對了，我們出發！堅持做自己喜歡的事就是一種幸福。願幸福永遠與你我同在，晚安」。

有趣的是，在演唱會前不僅吸引眾多粉絲刷頻，也有很多音樂人也紛紛線上「表白」、為她宣傳，前天吳青峰也留言表示「老師老師！我每一首都想聽！我想用光我的餘額！」孫燕姿也回應「青峰老師，老師來老師去，這樣好嗎？你明天要唱很大聲哦，可以先喝個蜂蜜人參暖暖聲」，兩人互cue對方作品的對話十分有愛。