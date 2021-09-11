我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「台灣代表處」有象徵意義 美學者分析對三邊關係衝擊

美稱無人機狙殺IS成員 擊斃卻是人道組織人士

孫燕姿被稱冷門歌手 線上開唱不耍冷

記者王郁惠╱綜合報導
孫燕姿線上開唱不耍冷。（圖：MAKE / MUSIC提供）
孫燕姿線上開唱不耍冷。（圖：MAKE / MUSIC提供）

金曲歌后孫燕姿日前舉辦線上演唱會，出道20年的她，之前被網友稱為冷門歌手，對此天后非但不以為意，更直接把線上演唱會幽默命名為「這個歌手不太冷」，1個多小時的線上演唱會上帶來8首歌曲，直播期間累計點讚突破6.02億，直播觀看人次達1222.1萬人次。

為了專注音樂，孫燕姿不僅不售票免費觀看，還特意關閉打賞功能，一連帶來「直來直往」、「克卜勒」、「我的愛」等夯歌，也別出心裁地配合演唱會主題帶來了「和平」、「沒有人的方向」、「漩渦」等冷門歌。看到粉絲驚喜VCR，她也被粉絲的真摯情意感動到泛淚，並感性表示：「出道20年，我一直有被喜歡，被守護的感覺，感謝你們。」並清唱了「我懷念的」回應對粉絲對她的愛。

演唱會結束後，她也發文寫道「很難想像，又完成了一場線上演出。大家看得開心嗎？這陣子和團隊討論商量如何克服一個個挑戰，我們日以繼夜，為的就是秉持一個不放棄的精神。一切就是一種『自己看著辦』。感覺對了，我們出發！堅持做自己喜歡的事就是一種幸福。願幸福永遠與你我同在，晚安」。

有趣的是，在演唱會前不僅吸引眾多粉絲刷頻，也有很多音樂人也紛紛線上「表白」、為她宣傳，前天吳青峰也留言表示「老師老師！我每一首都想聽！我想用光我的餘額！」孫燕姿也回應「青峰老師，老師來老師去，這樣好嗎？你明天要唱很大聲哦，可以先喝個蜂蜜人參暖暖聲」，兩人互cue對方作品的對話十分有愛。

上一則

包租公演「尚氣」 因兒是漫威迷

下一則

吳磊拍戲眼球險被炸傷 膠布貼滿半張臉

延伸閱讀

除了李連杰、王力宏外 新加坡籍孫燕姿也列封殺黑名單

除了李連杰、王力宏外 新加坡籍孫燕姿也列封殺黑名單
直播一半翻臉走人 港「不老女神」被控耍大牌

直播一半翻臉走人 港「不老女神」被控耍大牌
青峰一審無罪 前經紀人林暐哲放棄上訴

青峰一審無罪 前經紀人林暐哲放棄上訴
吳青峰被控違反著作權案 一審判無罪 林暐哲放棄上訴

吳青峰被控違反著作權案 一審判無罪 林暐哲放棄上訴

熱門新聞

肖戰(右)、楊紫主演的「餘生，請多指教」原定9月8日開播，卻突然爆出撤檔消息。(取材自微博)

開播倒數 肖戰、楊紫新劇「餘生」突爆撤檔

2021-09-04 02:26
張哲瀚(左)與龔俊主演「山河令」後暴紅。（取材自新京報）

「山河令」龔俊也被指參拜日本神社 急澄清：路過吃冰

2021-09-09 19:40
謝霆鋒表明自己是中國人。取材自微博

謝霆鋒急退加拿大籍 親喊：我是中國人

2021-09-05 08:43
楊冪全新廣告辣秀好身材。（取材自微博）

楊冪低胸開叉「春光失守」新廣告大曬誘人身材

2021-09-07 20:12
香港藝人傅穎早年到中國大陸發展賺了不少錢。（取材自微博）

女星爆中國演藝圈「潛規則」：有些人很快就「上岸」

2021-09-05 01:38
王菲(左)與趙薇是多年好友。(取材自微博)

趙薇慘遭封殺 王菲被爆將出手拯救 有20年交情

2021-09-03 20:14

超人氣

更多 >
掃娘初見成效？ 中國男藝人留鬍子、秀肌肉展現野性風

掃娘初見成效？ 中國男藝人留鬍子、秀肌肉展現野性風

協助兩名911恐攻份子登機 航空公司櫃台員工自責

協助兩名911恐攻份子登機 航空公司櫃台員工自責
台國安高層赴美會談 美國可能同意台灣駐美代表處更名

台國安高層赴美會談 美國可能同意台灣駐美代表處更名
911瞬間定生死 男老闆下樓活命 女員工上樓罹難

911瞬間定生死 男老闆下樓活命 女員工上樓罹難

4華人溺斃地下室 強制清空…早因非法改建、出租屢遭投訴

4華人溺斃地下室 強制清空…早因非法改建、出租屢遭投訴