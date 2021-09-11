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張立昂比特幣帳戶被駭 損失18萬美元

記者楊起鳳╱綜合報導
張立昂損失慘重，希望透過警方把錢追回。（本報資料照片）
張立昂損失慘重，希望透過警方把錢追回。（本報資料照片）

台灣偶像劇的霸總專業戶張立昂，疫情期間除了跨界當製作人，也開始研究線上金融投資，不料卻遭到國外駭客入侵，將他的比特幣帳戶資金轉移，損失高達台幣500萬元（約18萬美元），他透過國際刑警報案及處理，將打國際官司。

張立昂透露，疫情期間他開始鑽研金融投資商品，獲利不錯，但他上個月發現自己投資的比特幣的美元帳戶被駭客入侵，所有資金都被轉移，損失近500萬台幣。他說：「後來有查出是俄羅斯那邊的駭客，我也請網路國際刑警幫忙處理，並準備開始打國際官司。」他透露因為牽扯國際犯罪集團，已經找了律師幫忙，目前凍結這筆金額，希望之後能取回他的存款。

損失台幣500萬元，張立昂以自身經驗提醒大家，不論是投資海外虛擬貨幣或是進行線上交易的都要小心，因為現在詐騙集團無孔不入，會利用各種駭客方式入侵，轉移你的資產，網路資金的使用必須要很小心，尤其是疫情期間，很多人都會想盡辦法非法獲利，更要注意。

但有失必有得，他說往好的方面想，自己這幾個月專心研究金融，對國際股市和投資都有心得，看得懂曲線圖等，雖然因疫情讓很多戲劇都停擺，但他在經紀人柴智屏的力邀下，開始當起了戲劇製作人，會先從改編的南韓電影「我的野蠻女友」當起步，也是另一個新的目標，演員正在海選階段。

跨界當起製作人，但張立昂對演戲和音樂的喜愛仍沒放棄，疫情期間他也創作了不少新作品，希望一切快點恢復正常。

疫情 投資 駭客

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