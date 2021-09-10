許光漢韓文擔當 告白孔劉

許光漢被封南韓「網路男友」。（圖：三鳳製作提供）

「2021韓國首爾國際電視節」破天荒，為台劇 「想見你」跨海舉辦線上座談會，製作人麻怡婷、編劇簡奇峯、林欣慧與兩位演員許光漢、施柏宇受邀參與，這也是去年金鐘獎之後，眾人再次聚首。座談會開場，許光漢有備而來，不但以流利韓文打招呼，還特別為了因工作 未能到場的柯佳嬿，用韓文向韓星孔劉告白，儼然成為現場的韓文擔當。

許光漢憑藉「想見你」的精湛演技，在南韓獲封「網路男友」的稱號，他謙虛表示不敢當，被問翻拍成韓版，有沒有想客串的角色？許光漢現場學起劇中小雨萱：「大哥哥妳不可以忘記我喔！」逗樂眾人。

座談會上播放了經典片段，許光漢回想起印象最深刻的一幕，「李子維回到雨中看著那把傘，好像有一個什麼，但這一切又沒有發生過，每次看這一幕，心裡都會覺得很酸，可能也是我對李子維這角色的遺憾。」三位主演中，年紀最小的「忙內」施柏宇，深情守護的角色形象深植人心，談及有沒有即興發揮的戲，他分享：「因為莫俊傑右耳聽不見，演出時，我總會站在柯佳嬿、許光漢右後方，象徵用左耳聽他們說話。」

這次首爾國際電視節透過由購買「想見你」韓國電視劇、電影 翻拍權的製作公司LIAN Contents與npio Entertainment兩家公司，跨海邀請主創團隊與兩位演員分享近兩年的「想見你現象」，韓版李子維、黃雨萱、莫俊傑，將由哪些韓星演出，也令人關注。