高怡平再度入圍金鐘 談父親住院淚崩

高怡平數度因聊到父親，心疼、難過落淚。（記者葉君遠／攝影）

台灣 女星高怡平入圍 金鐘，這段期間92歲的父親正在住院，過去他總覺得她演藝事業是不務正業，去年首次拿下金鐘，她從他臉上看到驕傲與認可，今年再次入圍，她心情上已有些不同，「人生是由酸甜苦辣組成，這段時間多了點甜和鹹。」鹹指的是眼淚，包含入圍開心的眼淚，和對父親住院不捨的眼淚，訪問期間提到父親，她眼淚擦了又乾，乾了又濕。

高怡平出道26年，去年以Good TV「轉轉發現愛」，拿下金鐘獎，今年連莊，再次入圍生活風格節目主持人獎，這獎對她意義重大，因為父親年輕時是駐外武官，個性傳統又不擅表達，她笑說：「他覺得我進演藝圈就是在玩，還曾用醉生夢死來形容，擔心我不認真，人生一晃就過去了，去年我拿到獎，得到那麼多人的肯定，我在他臉上看到開心的笑容，今年他在病床上，我告訴他又入圍了，他很可愛，愣了一下，問我『那有獎金嗎？』」

其實爸爸對她的愛不是言語可以表達，22年前她和胡瓜以「非常男女」入圍金鐘，那晚沒得獎，典禮結束後已是深夜，父親和母親就在國父紀念館外，訂了餐廳等她來，見到面沒問也沒提，只是淡淡一句「餓了吧？來，吃飯。」一家人就在食物裡給予溫暖。高怡平說，「父親真的很愛我，三個小孩就是他整個世界，演藝圈讚美的話很多，他會刻意減少，所以我一直以為他不在乎，但他會以行動來表達一切」。

高怡平上月才把兒子送回美國 念書，美國現在疫情嚴重，是否擔心？她說，「全世界都不太好，但能怎麼辦呢？每個人的想法不同，可以怨天尤人，也可以選擇接受世界的轉變，並慢慢調整自己。」因為去年得獎，高怡平今年受邀擔任頒獎人，很可能會頒自己入圍的獎項，而她的對手包括沉穩的李四端、得獎高手大霈、有個人風格的竇智孔和學霸李明璁，個個都實力堅強，她笑說：「就看評審怎麼評斷了，能連續入圍，已是非常幸運了。」