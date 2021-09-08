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不滿在台灣一直被罵 吳宗憲要遷居上海？

記者李姿瑩／綜合報導
吳宗憲傳出要遷居上海。（取材自Instagram）
吳宗憲傳出要遷居上海。（取材自Instagram）

台灣男星吳宗憲早就有意淡出演藝圈，把重心放到自己投資的副業上，因此日前傳出要遷居上海的消息。吳宗憲受訪表示，上海設立辦公室因疫情受阻，之後打算到新加坡成立企業總部讓二女兒接手。他希望先刪減一個節目，1個月只花10天在2檔節目錄影上。不過理想歸理想，他至今還無法在節目之間做出取捨，只能「交給命運安排」。

吳宗憲現在早已財富自由，副業中光是藍芽耳機就幫他創造數十億業績，讓他有能力捐贈快篩試劑回饋社會。但他不滿付出心力、財力還是被罵，「6、7年前我就上海、台灣住一半一半了，我就是調整心理狀態，我捨不得自己再被罵，我是善良的人，為什麼要一直在台灣被罵？」

他原本下個月就要飛到大陸，現在在等打AZ第二劑疫苗才會啟程，一切安排未定。他的88歲父親日前因腹動脈瘤開刀住院，已離開加護病房順利返家，現在健康狀況無虞。吳宗憲感謝哥哥孝順照顧，也提到「父母在不遠遊」，會再思考時間分配問題。

此外，吳宗憲日前不滿台灣諸多不公不義，開炮年度金曲頒給「刻在我心底的名字」，涉及抄襲疑慮。他怒批此地不宜久留，但現實中仍有太多的牽絆。他手上兩個節目「綜藝玩很大」、「綜藝大熱門」都是好看娛樂製播，副總王貞妮說：「我們跟憲哥都有簽約，他不會說走就走，現在9月了，更不可能什麼都沒說，沒交接，就喊11月走。」

台灣 新加坡 疫情

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