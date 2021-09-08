鳳小岳痛失二寶後 找到往前走力量

鳳小岳已經走出傷痛。（記者李政龍／攝影）

台灣 男星鳳小岳2016年和圈外女友洪喆君結婚，並生下一子「小木耳」，今年1月底才宣布要成為二寶爸，想不到上月15日他就在臉書 透露孩子因被發現有腫瘤，有一顆腎沒成形，還未出生就「離開」了。他日前出席第八屆唐寧茶調飲大賽，被問及此事，坦言：「目前心情還好，有找到往前走的力量。」

鳳小岳自上月在臉書透露痛失一孩，難過表示心如絞痛後，日前首度上工，一現身就敬業地獻出調飲設計處男秀，心情看來頗佳，受訪時，他透露現在家裡的人都已經找到了繼續往前走的力量，「發生的時候剛好是台灣疫情 三級警戒，連工作也停掉了，剛好思考人生真正重要的是什麼」。

鳳小岳也提到安撫老婆跟5歲的兒子小木耳不容易，但孩子似懂非懂。鳳小岳覺得因這次的經歷，老婆比較偉大，除了心理層面，生理也是「經歷生死」。未來是否考慮再拚第二胎？他說：「這次之後就有共識，兩人花點時間先做自己喜歡的事情，不會想要背著痛苦試圖彌補。」

此外，現在疫情又爆出新北幼兒園群聚事件，也波及北市幼兒園，而小木耳就讀北投山上的幼稚園已開學，是否擔心被波及？鳳小岳認為台灣防疫這塊已經做得很好了，形容這裡是很有福氣的島嶼，他有的朋友在美國跟英國，是整整一年無法開工，台灣好很多。