我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Theranos詐騙案將開審 創辦人1.35億元豪宅曝光

補強針怎麼打？誰能打？科學意見不一 還有道德問題

鳳小岳痛失二寶後 找到往前走力量

記者黃保慧／綜合報導
鳳小岳已經走出傷痛。（記者李政龍／攝影）
鳳小岳已經走出傷痛。（記者李政龍／攝影）

台灣男星鳳小岳2016年和圈外女友洪喆君結婚，並生下一子「小木耳」，今年1月底才宣布要成為二寶爸，想不到上月15日他就在臉書透露孩子因被發現有腫瘤，有一顆腎沒成形，還未出生就「離開」了。他日前出席第八屆唐寧茶調飲大賽，被問及此事，坦言：「目前心情還好，有找到往前走的力量。」

鳳小岳自上月在臉書透露痛失一孩，難過表示心如絞痛後，日前首度上工，一現身就敬業地獻出調飲設計處男秀，心情看來頗佳，受訪時，他透露現在家裡的人都已經找到了繼續往前走的力量，「發生的時候剛好是台灣疫情三級警戒，連工作也停掉了，剛好思考人生真正重要的是什麼」。

鳳小岳也提到安撫老婆跟5歲的兒子小木耳不容易，但孩子似懂非懂。鳳小岳覺得因這次的經歷，老婆比較偉大，除了心理層面，生理也是「經歷生死」。未來是否考慮再拚第二胎？他說：「這次之後就有共識，兩人花點時間先做自己喜歡的事情，不會想要背著痛苦試圖彌補。」

此外，現在疫情又爆出新北幼兒園群聚事件，也波及北市幼兒園，而小木耳就讀北投山上的幼稚園已開學，是否擔心被波及？鳳小岳認為台灣防疫這塊已經做得很好了，形容這裡是很有福氣的島嶼，他有的朋友在美國跟英國，是整整一年無法開工，台灣好很多。

台灣 疫情 臉書

上一則

楊冪胸前大開深V露美腿 性感代言美妝品牌

下一則

男友遭爆約砲涉毒 郭采潔傳斷開渣男

延伸閱讀

沒疫苗打 CDC預測：開學3個月內 75%小學生染疫

沒疫苗打 CDC預測：開學3個月內 75%小學生染疫
12歲以下無疫苗 CDC預測：開學3個月75%國小生染疫

12歲以下無疫苗 CDC預測：開學3個月75%國小生染疫
學童染疫大增 31州逾1000校停課或改遠距上課

學童染疫大增 31州逾1000校停課或改遠距上課
阿富汗大學6日開學 神學士嚴禁男女合班 女性只准露眼

阿富汗大學6日開學 神學士嚴禁男女合班 女性只准露眼

熱門新聞

肖戰(右)、楊紫主演的「餘生，請多指教」原定9月8日開播，卻突然爆出撤檔消息。(取材自微博)

開播倒數 肖戰、楊紫新劇「餘生」突爆撤檔

2021-09-04 02:26
趙薇。(取材自趙薇工作室)

趙薇夫婦驚人財產曝光 星港法共有8棟「豪宅莊園」

2021-09-02 05:30
趙薇(右)曾帶節目去自家酒莊拍攝。(取材自微博)

趙薇被爆逃往法國？5千萬美元酒莊、多人派對照片曝光

2021-08-30 23:45
趙薇。(取材自微博)

趙薇出事 明星好友全跑光 周冬雨、王俊凱坦蕩蕩

2021-09-01 19:06
謝霆鋒表明自己是中國人。取材自微博

謝霆鋒急退加拿大籍 親喊：我是中國人

2021-09-05 08:43
趙薇目前被爆出列為「劣跡藝人」消失中，外傳她逃到斥資14億元購買的法國酒莊。(取材自Instagram)

趙薇玩完了？央視突然釋出「容嬤嬤」酷刑影片

2021-08-31 19:32

超人氣

更多 >
全球首富貝佐斯傳砸數百萬元 祕求長生不老藥

全球首富貝佐斯傳砸數百萬元 祕求長生不老藥
氣炸鍋退燒？行家點名1家電：功能一樣卻更便宜

氣炸鍋退燒？行家點名1家電：功能一樣卻更便宜
教堂山北卡大研究室 遭中國指控為COVID-19起源

教堂山北卡大研究室 遭中國指控為COVID-19起源
Delta高峰已過 新變種Mu來勢洶洶 已49州見毒蹤

Delta高峰已過 新變種Mu來勢洶洶 已49州見毒蹤
被中國封殺第11天 鄭爽IG發聲：我在一直都在

被中國封殺第11天 鄭爽IG發聲：我在一直都在