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不是嫩妹不愛 郭品超招了交往小19歲馬澤涵

記者陳慧貞／綜合報導
郭品超為小19歲女友馬澤涵慶生。（取材自微博）
郭品超為小19歲女友馬澤涵慶生。（取材自微博）

44歲台灣男星郭品超2004年因主演偶像劇「鬥魚」暴紅，近年來他將演藝重心轉往大陸，去年還參與夯劇「三生三世枕上書」演出，戲劇表現亮眼，6日他突然在微博認愛小19歲大陸女星馬澤涵，瞬間湧入不少粉絲紛紛道「恭喜」。

選在女友過25歲生日當天，郭品超捧上蛋糕甜蜜慶生，照片中2人一起吹蠟燭模樣，狂冒粉紅泡泡，另一張照，馬澤涵穿著低胸細肩小洋裝，郭品超張大嘴巴，她握拳頭作勢給一拳，宛如偶像劇劇照，撒糖模式閃瞎一票粉絲，郭品超還寫下：「意不盡情，情不自禁的用心對你說『I Love You Forever』。」發文時間就在13點14分（一生一世），郭品超的告白方式，令網友大呼「幸福滿到溢出來」，還有粉絲恭喜他要當「內地女婿」了，郭品超也開心回應：「喔耶！」

郭品超擁有身高188公分的壯碩身材，過去還有「九頭身美男」封號，外表凍齡的他，出道多年情史豐富，且緋聞對象多半是嫩妹，薛凱琪、Popu Lady寶兒、陳敬宣等人都和他傳過緋聞，馬澤涵是大陸歌手演員，13歲即出道，2人雖有年齡差距，但2018年即被拍過十指緊扣牽手散步，2年前也被拍在共進晚餐後，一起進入一家酒店，戀情進展至少已3年。

緋聞 台灣 微博

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