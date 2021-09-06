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中國整頓演藝圈 作家預測：下一波封殺李安

張鈞甯疑遭中國封殺 電視劇「女心理師」6集戲分被砍

記者羅印冲／即時報導
張鈞甯。（圖：PChome線上購物提供）
張鈞甯。（圖：PChome線上購物提供）

最近中國娛樂圈的清洗風潮聲勢浩大，台灣女演員張鈞甯的往日「台獨」爭議言論也被扒出，導致她的新劇「女心理師」被除名。

網易報導，張鈞甯在2011年的碩士畢業論文被扒出，其論文題目為「我國演藝人員經濟管理之法制問題」，將台灣劃分為國家範疇，還有末尾處的標有「中華民國」的日期樣式。還有網友扒出了張鈞甯的早年採訪言論，指她不把自己歸於中國人的立場。

報導說，張鈞甯在節目一度向台灣導演們喊話，稱自己更想在台灣拍戲，希望自己能接到更多台灣的戲約。

有網友發現，在待播熱劇「女心理師」中，張鈞甯已不在主演名單中，還有網友爆料，根據部門指示與要求，「女心理師」要砍掉張鈞甯的出演單元（戲份），也意味著大約有6集的內容將被刪除，而官方帳號中也已搜索不到有關張鈞甯的動態。

而「女心理師」早已被外界網友視作預定熱門劇集，由楊紫與井柏然領銜主演，張鈞甯在劇中則飾演溫赫一角，戲份也並不在少數，而該劇原定將在10月或者11月定檔上線，還是為數不多的上星劇（指能在各衛視頻道播出），結果因為張鈞甯的立場問題，想來這部劇想要按照預期時間上線可能性著實渺茫，想必如今的劇方也宛若熱鍋上的螞蟻，心急如焚的想盡一切方法盡力減少負面影響。

報導指，對於外界的網友抨擊與質疑，目前張鈞甯尚未作出回應，不過這個問題關乎重大，即便張鈞甯事後有意道歉，爭議聲也難以消弭，而張鈞甯在中國的演藝生涯恐將劃上了句號。

除了「女心理師」之外，張鈞甯手頭還有三部待播電影「八歲的爸爸」、「第一爐香」、「749局」，很可能三部影片接下來也會與張鈞甯進行切割，甚至直接被影響到無法如期上映。

台灣 心理師 中國

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