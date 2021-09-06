吳慷仁活綁十字架 周厚安被刀架脖子

「斯卡羅」吳慷仁(前中)飾演卑微求生的社寮頭人水仔。（圖：公視提供）

台灣 公視史詩旗艦戲「斯卡羅」劇情邁入危機高峰，吳慷仁在劇中飾演的社寮頭人「水仔」，演技再升級，面對各路人馬，卑躬屈膝蹲地分析、吞鹹魚、遭活綁十字架，一幕幕感染力超強演技，令網友大呼：「好神」、「談判高手」。

劇中，琅社寮、閩南、客家三大勢力受到羅妹號事件波及，夾在原住民 與外來勢力中，為了部族生存各懷心思，美國 駐廈門李仙得（法比歐飾）對「水仔」無好感，認定是他通風報信生番夜襲軍營，清總兵震怒火燒統領埔，吳慷仁遭人活綁在十字架上，他好不容易被放，絕處逢生火燒社寮，火焰中披頭散髮發誓喊報仇，要生番下山出草，一場戲演得令人起雞皮疙瘩。

不僅吳慷仁，劇中不少演員都受到網友高度討論，周厚安飾演的「必麒麟」，在一場被程苡雅飾演的「烏米娜公主」追殺戲中，公主瞬間移動，躍身撲倒、刀架脖子戲，畫面緊張肅殺，不過網友卻被兩人製造出的氛圍所迷倒，尤其是烏米娜驚人氣勢，紛紛留言「好狂野的公主」、「冰淇淋（必麒麟）也心動了吧」，還有網友表達想看周厚安演偶像劇，事實上他演過「一把青」中的美軍顧問，也曾在電影「五星級魚乾女」中，與柯佳嬿有段逗趣互動，混血臉龐造型多變，也可看出他在角色上的可塑性極高。