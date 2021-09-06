我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疫情何時終結？看法分歧 悲觀先生：水晶球烏雲密布

中國整頓演藝圈 作家預測：下一波封殺李安

吳慷仁活綁十字架 周厚安被刀架脖子

記者陳慧貞／綜合報導
「斯卡羅」吳慷仁(前中)飾演卑微求生的社寮頭人水仔。（圖：公視提供）
「斯卡羅」吳慷仁(前中)飾演卑微求生的社寮頭人水仔。（圖：公視提供）

台灣公視史詩旗艦戲「斯卡羅」劇情邁入危機高峰，吳慷仁在劇中飾演的社寮頭人「水仔」，演技再升級，面對各路人馬，卑躬屈膝蹲地分析、吞鹹魚、遭活綁十字架，一幕幕感染力超強演技，令網友大呼：「好神」、「談判高手」。

劇中，琅社寮、閩南、客家三大勢力受到羅妹號事件波及，夾在原住民與外來勢力中，為了部族生存各懷心思，美國駐廈門李仙得（法比歐飾）對「水仔」無好感，認定是他通風報信生番夜襲軍營，清總兵震怒火燒統領埔，吳慷仁遭人活綁在十字架上，他好不容易被放，絕處逢生火燒社寮，火焰中披頭散髮發誓喊報仇，要生番下山出草，一場戲演得令人起雞皮疙瘩。

不僅吳慷仁，劇中不少演員都受到網友高度討論，周厚安飾演的「必麒麟」，在一場被程苡雅飾演的「烏米娜公主」追殺戲中，公主瞬間移動，躍身撲倒、刀架脖子戲，畫面緊張肅殺，不過網友卻被兩人製造出的氛圍所迷倒，尤其是烏米娜驚人氣勢，紛紛留言「好狂野的公主」、「冰淇淋（必麒麟）也心動了吧」，還有網友表達想看周厚安演偶像劇，事實上他演過「一把青」中的美軍顧問，也曾在電影「五星級魚乾女」中，與柯佳嬿有段逗趣互動，混血臉龐造型多變，也可看出他在角色上的可塑性極高。

周厚安出色演技與細膩英語口條，擄獲許多觀眾的心。（圖：公視提供）
周厚安出色演技與細膩英語口條，擄獲許多觀眾的心。（圖：公視提供）

台灣 美國 原住民

上一則

吳亦凡供出47巨星沒用 傳吳母「涉嫌包庇」也被抓

下一則

王心凌慶生報喜 明年初高雄開唱

延伸閱讀

暮光女演活黛妃 奧斯卡影后大熱門

暮光女演活黛妃 奧斯卡影后大熱門
黎姿退圈變身CEO 身價10天增3億

黎姿退圈變身CEO 身價10天增3億
孫藝真17年前甜美嫩照曝光 未婚曾憂心演技

孫藝真17年前甜美嫩照曝光 未婚曾憂心演技
「斯卡羅」下跪學狗叫 吳慷仁演技被讚爆

「斯卡羅」下跪學狗叫 吳慷仁演技被讚爆

熱門新聞

肖戰(右)、楊紫主演的「餘生，請多指教」原定9月8日開播，卻突然爆出撤檔消息。(取材自微博)

開播倒數 肖戰、楊紫新劇「餘生」突爆撤檔

2021-09-04 02:26
趙薇(右)曾帶節目去自家酒莊拍攝。(取材自微博)

趙薇被爆逃往法國？5千萬美元酒莊、多人派對照片曝光

2021-08-30 23:45
趙薇。(取材自趙薇工作室)

趙薇夫婦驚人財產曝光 星港法共有8棟「豪宅莊園」

2021-09-02 05:30
網友自製「還珠格格」主要演員表示先後出事，僅剩「永琪」蘇有朋沒事。(取材自微博)

「還珠格格」主要演員全出事 僅剩他全身而退

2021-08-28 20:35
李連杰被點名可能是下個月的被整肅的對象。（取材自微博）

李連杰被點名下一個開鍘？導演喊話：趕快跑

2021-08-30 16:24
趙薇。(取材自微博)

趙薇出事 明星好友全跑光 周冬雨、王俊凱坦蕩蕩

2021-09-01 19:06

超人氣

更多 >
謝霆鋒急退加拿大籍 親喊：我是中國人

謝霆鋒急退加拿大籍 親喊：我是中國人
禁止拜登支持者進入的餐廳 生意好到完售緊急關門

禁止拜登支持者進入的餐廳 生意好到完售緊急關門
傳吳亦凡為減刑供出47人 名單全是大咖再爆案外案

傳吳亦凡為減刑供出47人 名單全是大咖再爆案外案
國稅局今年已發1100萬封錯誤補稅信 8成是這類人

國稅局今年已發1100萬封錯誤補稅信 8成是這類人
法拉盛1家3口地下室淹死 喪葬無著

法拉盛1家3口地下室淹死 喪葬無著