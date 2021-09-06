謝佳見 小時候遭軟禁彈橡皮筋

謝佳見寫真書中難得做中性打扮。（翻攝自謝佳見「臨界之地」）

大馬男神謝佳見推出最新寫真書「臨界之地」，書中他以42歲外表，回顧揣摩一路以來的成長心路歷程，其中數款長髮嫵媚的中性打扮，他鬆口坦言念國中時，內心就有個聲音「到底愛男生愛女生？」曾經他也深陷「性向成謎」疑雲，透過寫真書，他一口氣全解謎。

身家超過台幣10億（約3622萬美元），10多年的演藝成績，讓謝佳見這些年來在馬來西亞陸續置產，擁有總數超過300坪獨棟別墅、高樓豪宅，外在是含著金湯匙出生的貴公子，卻有著寄人籬下、看人臉色、揀剩菜度日、被親戚孩子霸凌 的悲慘童年。

小時候因父母不在身邊，謝佳見住奶奶家，但奶奶的孩子多，經常輪流住，只要奶奶不在，就是他的苦日子，親戚小孩們愛惡作劇，常在他放學進屋後，就將他的房門鎖住，等到吃飯時間，才「放」出來，「哈，很像被『軟禁』吧，我也不知道他們的心態，可能是好玩吧，反正我沒人疼，也沒人幫我說話，就把我鎖進去吧，透過房間縫隙，拿橡皮筋彈我，就當是動物在看。」孤立無援的他，連哭泣都不知該喊「爸」還是「媽」，因為喊誰都不在，也因有此深刻的童年陰影，造就日後他只要投資 就是買屋，「很怕被趕出去，恐懼寄人籬下的日子，想要有自己的房子。」

書中，他難得以長髮中性打扮示人，坦言自己的少年時代，經常有學長、學姐送小禮物告白，當時他內心產生「到底是喜歡男生還是女生」的困惑，那段時間剛好奶奶又終結他和女生的一段初戀，因為不懂，他乾脆好幾年不碰感情，隨著年紀漸長，他找到答案，認為感情沒有性別之分，凡世上所有漂亮的事物、情感，他都愛，「就像蛻變的蝴蝶，但美麗稍縱即逝，所以我們只要好好守住漂亮的東西就好。」