敖犬錄製綜藝節目怒槓言承旭 氣得翻臉走人

言承旭（左）、敖犬（右）在錄影過程起爭執。 （取材自微博）

台灣 藝人言承旭近期在大陸錄製綜藝節目「披荊斬棘的哥哥」，但或許是因為求好心切，在錄影過程中和同是台灣藝人的敖犬意見不合發生爭執，兩人各執己見，瞬間讓氣氛降至冰點，最後敖犬直接掉頭走人。

噓！星聞報導，在節目分組競賽中，言承旭與敖犬等人被分配到表演蔡健雅的歌曲「被馴服的象」，敖犬自認對負責的部分沒有信心，希望能調整，但言承旭卻反對，認為應該交由專業老師調整，而不是私自調換，他嚴肅地要隊員們想一想最終目標為何，「對我來講，我是為了贏而調。」

來源:聯合影音

不過敖犬持反對意見，認為如果只是要贏，那麼這首歌乾脆讓隊內最會唱歌的兩個人唱完就好了，當下兩人意見分歧，氣氛凝結。所幸隊長陳輝、歐陽靖發現異狀，找來所有人把心結打開。

言承旭坦言自己不會唱、不會跳，但過程中盡了全力要把表演完成，因此即便是被淘汰也沒有遺憾。敖犬則表示因為心急導致口氣不好，但其實也是怕自己拖後腿，才希望能夠調整，兩人最後握手言和。

另據星州網報導，近日大陸網友票選出節目中最討厭的5名「哥哥」，其中就包括言承旭；網友認為他上台第一首歌就演唱「流星雨」，還找來大S 造勢，根本沒有突破，之後在節目上有想法又不說，只會自己躲在旁邊搞憂鬱，在節目採訪時又忍不住掉淚，顯得「矯揉造作」。

另外台灣55歲的歌手林志炫也在列，他因為近日的「不開冷氣爭議」等，被網友認為自私、不懂得尊重他人。其他還有饒舌歌手周延、歌手布瑞吉與張雲龍，都被網友票選為「最討厭的5名哥哥」；其中張雲龍則是因為不時提到自己是言承旭的粉絲，在節目中又沒有太多特別突破的演出，讓許多網友認為他就像是「言承旭的跟屁蟲」，只是去追星，不是去參賽，令人失望。