李行「行影．不離」 成金馬影展閉幕片

何平導演花費三年半拍攝台灣電影教父李行的紀錄片「行影．不離」，金馬影展閉幕獻映。（圖：金馬執委會提供）

2021台灣金馬影展將於11月11日至28日展開，3日公布本屆開、閉幕片。由何蔚庭聯手胡至欣執導的「青春弒戀」將擔任開幕片，而閉幕片則是何平花費三年半拍攝台灣電影 教父李行 的紀錄片「行影．不離」，該片在金馬影展舉辦世界首映，也是李行導演 的遺願。

有台灣電影教父之譽的李行上月辭世，震撼影壇，他有多達7部作品獲得過金馬獎最佳影片，個人也榮獲3次最佳導演並獲頒終身成就獎，更是金馬正式成立執委會後的首任主席。金馬影展也邀請何平執導的「行影．不離」擔任閉幕片，以這部紀錄片追懷李行的電影精神與人生信仰，對於本屆影展閉幕片的邀請，「行影．不離」製片周揚明透露李行導演生前便說過：「我的紀錄片，世界首映當然在台灣，當然在金馬。」

片中除了深刻分析李行不同時期的代表作與台灣電影發展的密切關聯，更難得的是捕捉到大導演最真實的生活面，既有影史價值，更是可親動人。導演何平也說：「對於李行導演來說，這是一個歡喜幸福的回歸；對於我和製作團隊來說，是一個站在巨人肩膀上沾光的榮耀。他不僅將一生奉獻給電影，也將最後身影留給最牽掛的金馬影展。」除了紀錄片，影展也將選映李行的生涯代表作「秋決」數位修復版，這部經典作品當年一舉拿下金馬獎最佳劇情片、最佳導演等5項大獎。

開幕片「青春弒戀」集結金馬獎最佳男女配角得主林柏宏、丁寧，以及陳庭妮、林哲熹、李沐、姚愛寗等人主演，並由金獎名導何蔚庭執導，「青春弒戀」從籌備就備受矚目，影片透過一場看似隨機的砍人事件，意外揭開他們深藏在寂寞底下的愛情和理想、慾望與報復，這些熟悉的陌生人就此擦出不一樣的未來和命運，風格圓熟，情感濃烈。得知獲選金馬影展開幕，何蔚庭表示，自己多年來在台灣拍電影，不管是入圍或得獎、擔任評審、甚至參加金馬創投會議，都能感覺到金馬的鼓勵，這次「青春弒戀」被選為開幕片，像是金馬給他的肯定擁抱。他更感性地說：「我將金馬開幕片這榮耀，分享給第一時間相信這部電影的所有人，謝謝你們、謝謝金馬。」