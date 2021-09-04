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小S鬆口要復工 挺過大陸網友出征？

記者李姿瑩／綜合報導
隨著疫情微解封，小S也悄悄復工了。（取材自Instagram）
隨著疫情微解封，小S也悄悄復工了。（取材自Instagram）

台灣藝人小S日前因熱中東京奧運賽事，遭大陸網友圍攻她用詞失當。在沉寂近一個月後，她在大陸平台的Podcast節目「老娘的老娘」悄悄更新，也向媒體鬆口證實準備上工錄影，風波漸漸平息。

小S為了支持台灣東奧健兒，無端捲入「辱華」風波，一夕丟掉4項大陸代言，損失超過台幣3200萬元（約115.85萬美元）。姊夫汪小菲、S媽接連發聲替她緩頰，小S也在微博寫下「我不是台獨」表態。最終獲得大陸官方媒體力挺，安撫網友不要再多做聯想。

不過品牌方並未回心轉意，她的Podcast節目「老娘的老娘」一度遭到下架，直到日前終於更新內容，似乎雨過天青。外界將此解讀為復出的前奏，小S也坦承要繼續錄製網路節目「熙娣想聊」，先把積欠的集數錄完，至於何時播出則尚未確定。

小S疫情前就錄新節目「熙娣想聊」，已錄完5集，不巧遇疫情升級攪局，接著又遭陸網出征，節目陷入停擺。在疫情微解封後，製作人B2重新安排各方時間，預計這個月就會重啟錄影。

B2是小S過去在「康熙來了」的合作夥伴，她在最新一集「老娘的老娘」中，分享當時在「康熙」的往事。小S跟S媽聊到，曾不小心在「康熙」錄影空檔忘記麥克風沒關，和蔡康永的對話被媒體記者聽得一清二楚，因此走漏懷孕消息。想到家裡長輩忌諱懷孕未滿3個月不能說的習俗，她緊急請王偉忠去拜託記者不要報導，但最後還是紙包不住火。

小S對此相當不滿，對老公哭喊：「我是節目的主持人，他們不保護我，還讓記者把這件事講出來。」她甚至說出重話「不想主持了」，直到過了幾天發現「好像也沒怎樣」，這才慢慢釋懷。

她另外翻起舊帳，想到S媽似乎有些介意她比姊姊大S早懷孕，質問S媽：「妳是怕我事業一落千丈是不是？還是怕我這棵搖錢樹會倒掉？」S媽趕緊笑回：「想不到妳一『啵』變成金雞蛋，哈哈哈。」聽眾聽完她們母女的對話，紛紛留言「終於等到了」，不過還是持續有網友抗議，未來市場接受度仍有待觀察。

小S 疫情 東京奧運

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