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吳宗憲入圍金鐘獎 「小鬼，我們台上見」

記者葉君遠、林怡秀／綜合報導
小鬼(左)去年9月驟逝，讓吳宗憲(中)完全措手不及，右為「綜藝玩很大」另一位搭檔KID。(圖：中天提供)
小鬼(左)去年9月驟逝，讓吳宗憲(中)完全措手不及，右為「綜藝玩很大」另一位搭檔KID。(圖：中天提供)

金鐘獎入圍名單公布，去年離世的黃鴻升以「綜藝玩很大」入圍綜藝節目主持人獎；而這年來最紅的「全明星運動會」則在主持人獎中落馬，此外，今年入圍名單無論節目或主持人，首次有純網路節目出現，而且數量不少。

黃鴻升去年9月16日因主動脈剝離驟世，再過13天將滿1周年，吳宗憲和KID主持的三立「綜藝玩很大」自2017年起，連續3年入圍金鐘獎，並連續兩屆拿獎，但可惜得獎紀錄，到了小鬼加入這年便中斷，讓小鬼十分在意。今年「綜藝玩很大」再度入圍「益智及實境節目主持人獎」，吳宗憲感性向小鬼喊話：「我們說要帶你登上最高峰，沒想到你飛太高了，我們抓不回來，沒關係，我們就台上見，金鐘獎，我們來了。」

KID則緊張到偏頭痛，他坦言很在意金鐘獎，「因為這個是鬼哥最後一次有機會入圍金鐘，然後得金鐘獎。」KID也坦言，小鬼離世後的幾個月，團隊一度氣氛低迷，後來又碰上疫情，「這一年我們都滿努力，用撐著的方式走過來了。」

「全明星運動會」沒入圍綜藝節目主持人獎。(取材自臉書)
「全明星運動會」沒入圍綜藝節目主持人獎。(取材自臉書)

過去這年來最紅的綜藝節目「全明星運動會」捧紅不少藝人，製作單位這回有幫徐展元、蔡尚樺、錢薇娟和江宏傑四人報名，只入圍節目類，主持人部分落馬。評審主委曹瑞原表示，評審們對這節目都很喜歡，它的型態會帶動大家的運動精神，「但主持人獎這項目競爭者很多，而這節目比較看到的參賽明星部分。」為此做出解釋。

黃子佼以「一個都不能少」入圍金鐘綜藝節目主持人獎。(本報資料照片)
黃子佼以「一個都不能少」入圍金鐘綜藝節目主持人獎。(本報資料照片)

往年金鐘常客的胡瓜、吳宗憲、黃子佼和曾國城在今年也交出不錯成績單，各有節目入圍進入決賽。但金鐘綜藝依然男將居多，女將偏少，女生的部分，Lulu和吳姍儒也各有節目入圍。有趣的是，吳姍儒和吳宗憲入圍不同獎項，沒造成父女相殘，而黃子佼在個人獎部分，也巧合了避開跟徒弟Lulu、前女友曾寶儀對打局面，曾寶儀以純網路節目「我們回家吧！」入圍實境節目主持人獎。

商業主流電視台近年新作偏少，在綜藝、益智及實境兩項大獎中，公視異軍突起入圍七項，外加三個純網路節目進來，主流商業電視台的地位已岌岌可危。

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