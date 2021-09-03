我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

罷免加州州長紐森最新民調： 58%反對 39%支持

孟晚舟歸期未定 中企開始抵制加拿大並撤資

天才童星李奕樵雙料入圍金鐘獎 和許傑輝爭視帝

記者楊起鳳／綜合報導
李奕樵在「天橋上的魔術師」中飾演皮鞋店的小兒子，一鏡完成高難度戲。(圖：公視、myVideo提供)
李奕樵在「天橋上的魔術師」中飾演皮鞋店的小兒子，一鏡完成高難度戲。(圖：公視、myVideo提供)

今年金鐘視帝入圍名單呈現天才童星對上演員老師局面，「天橋上的魔術師」播出時，感人的結局讓廣大影迷淚流滿面，劇中靈魂人物就是12歲的天才童星李奕樵，扮演鬼靈精怪的「小不點」意外暴紅，生動自然又不失純熟的演技，讓外界驚豔，也讓他破天荒取得本次金鐘入圍男主角門票和最佳新人雙料入圍。

李奕樵媽媽先一步獲知兒子入圍訊息，也說「這個魔幻旅程，太棒了！感謝公視給奕樵這機會，太夢幻了，我還是不敢相信啊！」就讀小六的李奕樵，從媽媽口中知道自己入圍男主角，非常不可置信，當獲知又加碼入圍潛力新人時，整個人傻了一下，深吸一口氣，跟媽媽說「我真的很開心」。

許傑輝在「婆婆」展現丑角逆襲。(圖：公視提供)
許傑輝在「婆婆」展現丑角逆襲。(圖：公視提供)

許傑輝在「我的婆婆怎麼那麼可愛」演出火寮一哥，把角色詮釋得貼近社會大眾生活，他一路從綜藝丑角變成藝人的表演老師，不只是丑角的逆襲，還憑的是真功夫，更是本次老將鬥新人焦點。

許傑輝日前得知入圍當下非常高興，「感謝『婆婆』的工作團隊，期待大家可以參加這個很棒的Party！」

薛仕凌今年也是雙料入圍。(圖：台視提供)
薛仕凌今年也是雙料入圍。(圖：台視提供)

薛仕凌今年也同樣雙料入圍「生生世世」男主角和「做工的人」男配角獎，也是出道15年，第一次以演員身分入圍，是金鐘獎的大黑馬，他收到入圍通知時，第一時間並沒有反應過來，只說要感謝評審。

唐治平（左）以「美好時光」入圍視帝。(圖：大愛台提供)
唐治平（左）以「美好時光」入圍視帝。(圖：大愛台提供)

唐治平以「我家的美好時光」入圍，他說，突然收到很多祝賀簡訊，這次角色最大的挑戰，就是要講揚州話，拍攝前一、兩個月，靠著網路搜尋「揚州評話」頻道學習，首度入圍，對他來說是一劑強心針。

施名帥（左）以「黑喵知情」入圍視帝。(圖：LINE TV提供)
施名帥（左）以「黑喵知情」入圍視帝。(圖：LINE TV提供)

施名帥則以「黑喵知情」首次入圍男主角獎，他感謝所有劇組夥伴工作同仁，以及動物演員們的辛苦。

入圍 工作

上一則

趙薇夫婦財產驚人 豪宅遍星港法

下一則

鍾欣凌入圍金鐘獎 纏鬥孫淑媚搶視后

延伸閱讀

金鐘獎入圍名單／鍾欣凌「婆婆」掃8金 已故小鬼搶獎

金鐘獎入圍名單／鍾欣凌「婆婆」掃8金 已故小鬼搶獎
周渝民被倒吊翻轉 李銘順金鐘大熱門

周渝民被倒吊翻轉 李銘順金鐘大熱門
僑委會海外華文媒體獎 世報六作品入圍

僑委會海外華文媒體獎 世報六作品入圍
海外華文媒體報導大獎 世界日報共六件作品入圍

海外華文媒體報導大獎 世界日報共六件作品入圍

熱門新聞

趙薇(右)曾帶節目去自家酒莊拍攝。(取材自微博)

趙薇被爆逃往法國？5千萬美元酒莊、多人派對照片曝光

2021-08-30 23:45
網友自製「還珠格格」主要演員表示先後出事，僅剩「永琪」蘇有朋沒事。(取材自微博)

「還珠格格」主要演員全出事 僅剩他全身而退

2021-08-28 20:35
張清芳(左)和宋學仁15年婚姻正式結束。(本報資料照片)

張清芳豪宅曝光 離婚富商老公後 難得露面

2021-08-26 20:30
中國藝人趙薇傳遭封殺，原因為何引發關注。（取材自微博）

趙薇「辱華七宗罪」被翻出 傳全網封殺 作品下架、除名

2021-08-26 21:58
趙薇。(取材自趙薇工作室)

趙薇夫婦驚人財產曝光 星港法共有8棟「豪宅莊園」

2021-09-02 05:30
李連杰被點名可能是下個月的被整肅的對象。（取材自微博）

李連杰被點名下一個開鍘？導演喊話：趕快跑

2021-08-30 16:24

超人氣

更多 >
趙薇夫婦驚人財產曝光 星港法共有8棟「豪宅莊園」

趙薇夫婦驚人財產曝光 星港法共有8棟「豪宅莊園」
美東至少46死 新州多達23人 艾妲強降雨 500年一遇

美東至少46死 新州多達23人 艾妲強降雨 500年一遇
圖輯／紐約市雨災至少9死 降雨破1927年紀錄

圖輯／紐約市雨災至少9死 降雨破1927年紀錄
紐約歷史級暴雨 市府：受災戶90天內可索賠

紐約歷史級暴雨 市府：受災戶90天內可索賠
紐約公寓地下室成絕命池 淹死11人 非法出租問題重重

紐約公寓地下室成絕命池 淹死11人 非法出租問題重重