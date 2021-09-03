天才童星李奕樵雙料入圍金鐘獎 和許傑輝爭視帝

李奕樵在「天橋上的魔術師」中飾演皮鞋店的小兒子，一鏡完成高難度戲。(圖：公視、myVideo提供)

今年金鐘視帝入圍 名單呈現天才童星對上演員老師局面，「天橋上的魔術師」播出時，感人的結局讓廣大影迷淚流滿面，劇中靈魂人物就是12歲的天才童星李奕樵，扮演鬼靈精怪的「小不點」意外暴紅，生動自然又不失純熟的演技，讓外界驚豔，也讓他破天荒取得本次金鐘入圍男主角門票和最佳新人雙料入圍。

李奕樵媽媽先一步獲知兒子入圍訊息，也說「這個魔幻旅程，太棒了！感謝公視給奕樵這機會，太夢幻了，我還是不敢相信啊！」就讀小六的李奕樵，從媽媽口中知道自己入圍男主角，非常不可置信，當獲知又加碼入圍潛力新人時，整個人傻了一下，深吸一口氣，跟媽媽說「我真的很開心」。

許傑輝在「婆婆」展現丑角逆襲。(圖：公視提供)

許傑輝在「我的婆婆怎麼那麼可愛」演出火寮一哥，把角色詮釋得貼近社會大眾生活，他一路從綜藝丑角變成藝人的表演老師，不只是丑角的逆襲，還憑的是真功夫，更是本次老將鬥新人焦點。

許傑輝日前得知入圍當下非常高興，「感謝『婆婆』的工作 團隊，期待大家可以參加這個很棒的Party！」

薛仕凌今年也是雙料入圍。(圖：台視提供)

薛仕凌今年也同樣雙料入圍「生生世世」男主角和「做工的人」男配角獎，也是出道15年，第一次以演員身分入圍，是金鐘獎的大黑馬，他收到入圍通知時，第一時間並沒有反應過來，只說要感謝評審。

唐治平（左）以「美好時光」入圍視帝。(圖：大愛台提供)

唐治平以「我家的美好時光」入圍，他說，突然收到很多祝賀簡訊，這次角色最大的挑戰，就是要講揚州話，拍攝前一、兩個月，靠著網路搜尋「揚州評話」頻道學習，首度入圍，對他來說是一劑強心針。

施名帥（左）以「黑喵知情」入圍視帝。(圖：LINE TV提供)

施名帥則以「黑喵知情」首次入圍男主角獎，他感謝所有劇組夥伴工作同仁，以及動物演員們的辛苦。