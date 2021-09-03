我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

罷免加州州長紐森最新民調： 58%反對 39%支持

孟晚舟歸期未定 中企開始抵制加拿大並撤資

鍾欣凌入圍金鐘獎 纏鬥孫淑媚搶視后

記者陳慧貞／綜合報導
鍾欣凌演活「婆婆」將角逐金鐘視后。(圖：八大提供)
鍾欣凌演活「婆婆」將角逐金鐘視后。(圖：八大提供)

56屆電視金鐘入圍名單日前公布，戲劇節目女主角競爭激烈，鍾欣凌以「我的婆婆怎麼那麼可愛」、孫淑媚以「天橋上的魔術師」、李維維「羅雀高飛」、孫可芳「若是一個人」、蔡嘉茵「女孩上場」入圍，以個別詮釋的角色看，形成「婆婆媽媽」大廝殺局面。

去年「我的婆婆」大夯，演員人氣跟著水漲船高，鍾欣凌演出主要靈魂人物「婆婆」，更是大受歡迎，得知入圍當下，她正在錄節目，聽到同事說「我的婆婆」兩個「兒子」邱凱偉、楊銘威都入圍戲劇類男配角，她開心直呼：「謝謝評審委員，終於可以在行事曆上，記上金鐘獎的日子，很高興可以和我的婆婆演職人員一起工作，我會持續在演藝路上打拚。」

孫淑媚因「天橋上」將角逐視后。(圖：公視、myVideo提供)
孫淑媚因「天橋上」將角逐視后。(圖：公視、myVideo提供)

孫淑媚以「天橋」入圍，過去多以歌手呈現的她，劇中飾演鞋店老闆娘「點媽」角色，從初期的潑辣到兒子失蹤後走鐘，失魂落魄後的爆炸性演出，吸引眾人目光，獲知入圍，她感動說：「『相信自己的心，你就是奇蹟』，謝謝評審！謝謝公視！」

孫可芳以「若是一個人」入圍金鐘獎女主角。(圖：華視提供)
孫可芳以「若是一個人」入圍金鐘獎女主角。(圖：華視提供)

孫可芳以「一個人」入圍，她才因生理痛病懨懨，起床想吃止痛藥時，才發現手機傳來爆炸訊息，一點開「差點噎死」，接著就暴哭，邊哭邊打給在台南的阿公，視訊分享入圍喜訊，正在睡午覺的阿公，還被她的哭樣嚇到。

李維維憑「羅雀高飛」入圍視后。(本報資料照片)
李維維憑「羅雀高飛」入圍視后。(本報資料照片)

李維維在「羅雀」飾演苦情童養媳，入圍當下，她激動到噴淚，直呼到現在還是覺得不可思議，坦言當初接拍此劇時，因是全台語，光是背台詞就備感辛苦，「感謝評審，給我機會入圍。」

蔡嘉茵以「女孩上場」入圍。(圖：客家電視提供)
蔡嘉茵以「女孩上場」入圍。(圖：客家電視提供)

蔡嘉茵首度演出電視劇，「女孩」中飾演籃球隊教練便入圍女主角，得知好消息當下，她與老公樊宗錡正在排戲，立刻被大家拱親一下，她笑說第一時間已約好造型、化妝師的時間，屆時要美美地走星光。

入圍 手機 工作

上一則

天才童星李奕樵雙料入圍金鐘獎 和許傑輝爭視帝

下一則

梁朝偉拒演父親 「不想記起他如何對我」

延伸閱讀

金鐘獎入圍名單／鍾欣凌「婆婆」掃8金 已故小鬼搶獎

金鐘獎入圍名單／鍾欣凌「婆婆」掃8金 已故小鬼搶獎
僑委會海外華文媒體獎 世報六作品入圍

僑委會海外華文媒體獎 世報六作品入圍
海外華文媒體報導大獎 世界日報共六件作品入圍

海外華文媒體報導大獎 世界日報共六件作品入圍
金曲獎收視升 曹雅雯致詞最吸睛 瘦子成紅毯吸睛王

金曲獎收視升 曹雅雯致詞最吸睛 瘦子成紅毯吸睛王

熱門新聞

趙薇(右)曾帶節目去自家酒莊拍攝。(取材自微博)

趙薇被爆逃往法國？5千萬美元酒莊、多人派對照片曝光

2021-08-30 23:45
網友自製「還珠格格」主要演員表示先後出事，僅剩「永琪」蘇有朋沒事。(取材自微博)

「還珠格格」主要演員全出事 僅剩他全身而退

2021-08-28 20:35
張清芳(左)和宋學仁15年婚姻正式結束。(本報資料照片)

張清芳豪宅曝光 離婚富商老公後 難得露面

2021-08-26 20:30
中國藝人趙薇傳遭封殺，原因為何引發關注。（取材自微博）

趙薇「辱華七宗罪」被翻出 傳全網封殺 作品下架、除名

2021-08-26 21:58
趙薇。(取材自趙薇工作室)

趙薇夫婦驚人財產曝光 星港法共有8棟「豪宅莊園」

2021-09-02 05:30
李連杰被點名可能是下個月的被整肅的對象。（取材自微博）

李連杰被點名下一個開鍘？導演喊話：趕快跑

2021-08-30 16:24

超人氣

更多 >
趙薇夫婦驚人財產曝光 星港法共有8棟「豪宅莊園」

趙薇夫婦驚人財產曝光 星港法共有8棟「豪宅莊園」
美東至少46死 新州多達23人 艾妲強降雨 500年一遇

美東至少46死 新州多達23人 艾妲強降雨 500年一遇
圖輯／紐約市雨災至少9死 降雨破1927年紀錄

圖輯／紐約市雨災至少9死 降雨破1927年紀錄
紐約歷史級暴雨 市府：受災戶90天內可索賠

紐約歷史級暴雨 市府：受災戶90天內可索賠
紐約公寓地下室成絕命池 淹死11人 非法出租問題重重

紐約公寓地下室成絕命池 淹死11人 非法出租問題重重