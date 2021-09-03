鍾欣凌入圍金鐘獎 纏鬥孫淑媚搶視后

鍾欣凌演活「婆婆」將角逐金鐘視后。(圖：八大提供)

56屆電視金鐘入圍 名單日前公布，戲劇節目女主角競爭激烈，鍾欣凌以「我的婆婆怎麼那麼可愛」、孫淑媚以「天橋上的魔術師」、李維維「羅雀高飛」、孫可芳「若是一個人」、蔡嘉茵「女孩上場」入圍，以個別詮釋的角色看，形成「婆婆媽媽」大廝殺局面。

去年「我的婆婆」大夯，演員人氣跟著水漲船高，鍾欣凌演出主要靈魂人物「婆婆」，更是大受歡迎，得知入圍當下，她正在錄節目，聽到同事說「我的婆婆」兩個「兒子」邱凱偉、楊銘威都入圍戲劇類男配角，她開心直呼：「謝謝評審委員，終於可以在行事曆上，記上金鐘獎的日子，很高興可以和我的婆婆演職人員一起工作 ，我會持續在演藝路上打拚。」

孫淑媚因「天橋上」將角逐視后。(圖：公視、myVideo提供)

孫淑媚以「天橋」入圍，過去多以歌手呈現的她，劇中飾演鞋店老闆娘「點媽」角色，從初期的潑辣到兒子失蹤後走鐘，失魂落魄後的爆炸性演出，吸引眾人目光，獲知入圍，她感動說：「『相信自己的心，你就是奇蹟』，謝謝評審！謝謝公視！」

孫可芳以「若是一個人」入圍金鐘獎女主角。(圖：華視提供)

孫可芳以「一個人」入圍，她才因生理痛病懨懨，起床想吃止痛藥時，才發現手機 傳來爆炸訊息，一點開「差點噎死」，接著就暴哭，邊哭邊打給在台南的阿公，視訊分享入圍喜訊，正在睡午覺的阿公，還被她的哭樣嚇到。

李維維憑「羅雀高飛」入圍視后。(本報資料照片)

李維維在「羅雀」飾演苦情童養媳，入圍當下，她激動到噴淚，直呼到現在還是覺得不可思議，坦言當初接拍此劇時，因是全台語，光是背台詞就備感辛苦，「感謝評審，給我機會入圍。」

蔡嘉茵以「女孩上場」入圍。(圖：客家電視提供)

蔡嘉茵首度演出電視劇，「女孩」中飾演籃球隊教練便入圍女主角，得知好消息當下，她與老公樊宗錡正在排戲，立刻被大家拱親一下，她笑說第一時間已約好造型、化妝師的時間，屆時要美美地走星光。