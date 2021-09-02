金鐘獎入圍名單／鍾欣凌「婆婆」掃8金 已故小鬼搶獎
第56屆金鐘獎頒獎典禮將於10月2日在國父紀念館登場，入圍名單2日公布。主要獎項入圍名單如下：
戲劇節目獎
天橋上的魔術師
我的婆婆怎麼那麼可愛
客家尋味劇場－女孩上場
黑喵知情
飄洋過海來愛你
戲劇節目女配角獎
黃舒湄／天橋上的魔術師
黃姵嘉／我的婆婆怎麼那麼可愛
劉品言／未來媽媽
盧以恩／天橋上的魔術師
簡嫚書／她們創業的那些鳥事
戲劇節目男配角獎
Darren／我的婆婆怎麼那麼可愛
朱軒洋／天橋上的魔術師
林鶴軒／若是一個人
梁振群／黑喵知情
楊銘威／我的婆婆怎麼那麼可愛
戲劇節目男主角獎
李奕樵／天橋上的魔術師
施名帥／黑喵知情
唐治平／我家的美好時光
許傑輝／我的婆婆怎麼那麼可愛
薛仕凌／生生世世
戲劇節目女主角獎
李維維／羅雀高飛
孫可芳／若是一個人
孫淑媚／天橋上的魔術師
蔡嘉茵／客家尋味劇場—女孩上場
鍾欣凌／我的婆婆怎麼那麼可愛
迷你劇集（電視電影）男配角獎
張復健【張建陵】／公視人生劇展—面容
陳恩／主管再見
游安順／做工的人
戴立忍／公視新創電影：訪客
薛仕凌／做工的人
迷你劇集（電視電影）男主角獎
安原良／客家電影院－光的孩子
李銘順／做工的人
李曆融／主管再見
唐川／客家電影院－窩卡
劉冠廷／致親愛的孤獨者－小薰
迷你劇集（電視電影）女主角獎
李雪／致親愛的孤獨者—凱涵
林予晞／戒指流浪記
苗可麗／做工的人
徐堰鈴／客家電影院—光的孩子
陸弈靜／阿嬤的放屁車
迷你劇集（電視電影）女配角獎
Janet／戒指流浪記
小薰／大債時代
方宥心／做工的人
陳又瑄／公視迷你電影院—家庭式
潘麗麗／大債時代
益智及實境節目主持人獎
吳宗憲、KID、黃鴻升／綜藝玩很大
徐乃麟、張文綺、曾國城、徐凱希／天才衝衝衝
曾國城／一字千金－鬥字英雄會
曾寶儀／我們回家吧
綜藝節目主持人獎
胡瓜、阿翔／綜藝大集合
唐綺陽、吳姍儒、炎亞綸／36題愛上你
馬世芳／音樂萬萬歲 第4號作品
黃子佼／一個都不能少
澎恰恰／話山話水話玲瓏
特殊貢獻獎
資深氣象主播任立渝
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