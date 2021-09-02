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金鐘獎入圍名單／鍾欣凌「婆婆」掃8金 已故小鬼搶獎

娛樂新聞組／綜合報導
第56屆金鐘獎主視覺。（圖：三立提供）
第56屆金鐘獎主視覺。（圖：三立提供）

第56屆金鐘獎頒獎典禮將於10月2日在國父紀念館登場，入圍名單2日公布。主要獎項入圍名單如下：

戲劇節目獎

天橋上的魔術師

我的婆婆怎麼那麼可愛

客家尋味劇場－女孩上場

黑喵知情

飄洋過海來愛你

鍾欣凌以「我的婆婆怎麼那麼可愛」入圍56屆電視金鐘獎戲劇節目類最佳女主角獎。(圖...
鍾欣凌以「我的婆婆怎麼那麼可愛」入圍56屆電視金鐘獎戲劇節目類最佳女主角獎。(圖:公視提供)

戲劇節目女配角獎

黃舒湄／天橋上的魔術師

黃姵嘉／我的婆婆怎麼那麼可愛

劉品言／未來媽媽

盧以恩／天橋上的魔術師

簡嫚書／她們創業的那些鳥事

戲劇節目男配角獎

Darren／我的婆婆怎麼那麼可愛

朱軒洋／天橋上的魔術師

林鶴軒／若是一個人

梁振群／黑喵知情

楊銘威／我的婆婆怎麼那麼可愛

戲劇節目男主角獎

李奕樵／天橋上的魔術師

施名帥／黑喵知情

唐治平／我家的美好時光

許傑輝／我的婆婆怎麼那麼可愛

薛仕凌／生生世世

「天橋上的魔術師」海報。(圖:公視提供)
「天橋上的魔術師」海報。(圖:公視提供)

戲劇節目女主角獎

李維維／羅雀高飛

孫可芳／若是一個人

孫淑媚／天橋上的魔術師

蔡嘉茵／客家尋味劇場—女孩上場

鍾欣凌／我的婆婆怎麼那麼可愛

迷你劇集（電視電影）男配角獎

張復健【張建陵】／公視人生劇展—面容

陳恩／主管再見

游安順／做工的人

戴立忍／公視新創電影：訪客

薛仕凌／做工的人

迷你劇集（電視電影）男主角獎

安原良／客家電影院－光的孩子

李銘順／做工的人

李曆融／主管再見

唐川／客家電影院－窩卡

劉冠廷／致親愛的孤獨者－小薰

「做工的人」。(圖:公視提供)
「做工的人」。(圖:公視提供)

迷你劇集（電視電影）女主角獎

李雪／致親愛的孤獨者—凱涵

林予晞／戒指流浪記

苗可麗／做工的人

徐堰鈴／客家電影院—光的孩子

陸弈靜／阿嬤的放屁車

迷你劇集（電視電影）女配角獎

Janet／戒指流浪記

小薰／大債時代

方宥心／做工的人

陳又瑄／公視迷你電影院—家庭式

潘麗麗／大債時代

「綜藝玩很大」三位主持人。(圖:三立提供)
「綜藝玩很大」三位主持人。(圖:三立提供)

益智及實境節目主持人獎

吳宗憲、KID、黃鴻升／綜藝玩很大

徐乃麟、張文綺、曾國城、徐凱希／天才衝衝衝

曾國城／一字千金－鬥字英雄會

曾寶儀／我們回家吧

綜藝節目主持人獎

胡瓜、阿翔／綜藝大集合

唐綺陽、吳姍儒、炎亞綸／36題愛上你

馬世芳／音樂萬萬歲 第4號作品

黃子佼／一個都不能少

澎恰恰／話山話水話玲瓏

特殊貢獻獎

資深氣象主播任立渝

資深氣象主播任立渝（左）今年才剛退休。(圖:TVBS提供)
資深氣象主播任立渝（左）今年才剛退休。(圖:TVBS提供)

電影院 入圍 劇場

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