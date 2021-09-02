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陶子、李李仁嘆LA高物價 怕動搖養老金

記者葉君遠／綜合報導
陶子、李李仁不捨女兒荳荳來美留學，圖為昔日全家福。（取材自Instagram）
陶子、李李仁不捨女兒荳荳來美留學，圖為昔日全家福。（取材自Instagram）

台灣藝人陶晶瑩（陶子）送女兒荳荳來美就學，返台隔離第六天，望著隔離飯店窗外送小孩開學的車子思念荳荳。但她笑說，念國中的兒子也想留學，算一算學費、租房加生活費，兩個小孩將動搖她退休養老金，「美國生活費用太貴，一杯珍奶要7美元，害我回台灣想大買來喝，我想辦法說服他在台灣念書就好。」

陶子(右)和李李仁在隔離飯店裡直播，大口吃「陶選物」電商平台賣的花生糖。（取材自...
陶子(右)和李李仁在隔離飯店裡直播，大口吃「陶選物」電商平台賣的花生糖。（取材自臉書）

李李仁隔離期間每天都想女兒到掉眼淚，他和陶子的作息也調整成配合荳荳上學、放學時間，想辦法傳簡訊或打電話聯絡，爸媽的手，短時間還放不開。荳荳這次去從高中念起，每年學費6萬美元，念到大學畢業至少台幣1200萬（約43.2萬美元）。陶子說：「她的興趣明確，學校主打體育和音樂，所以必須讓她去試，朋友叫我明年也把小龍送出去，但他還小，去了我們就得陪，租房、買車都是費用。」

此趟美國行，陶子也被LA的高物價嚇到，走累了想買兩杯珍奶，加了小費就快400元台幣，「我們跟朋友去吃義大利麵，沒點什麼一餐竟然就7000多台幣，我算過在台灣那樣的吃法不到2000，心都涼了。荳荳的6萬美元是學費加住宿，我要她生活費養成記帳的習慣。

為愛女，陶子、李李仁和李小龍都住進隔離飯店，陶子每天開直播，甚至完全素顏吃播，大口吃肉還不計形象打嗝。

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