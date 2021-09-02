「刻在」抄襲「Reality」？ 英文原唱：只2句像

英文金曲「Reality」原唱理察桑德森表示僅有副歌2小句有點像，無法直接說有任何抄襲問題。（取材自臉書）

獲得去年台灣 金馬獎最佳電影 歌曲及今年金曲獎年度歌曲的「刻在我心底的名字」近來被吳宗憲控涉抄襲理察桑德森所演唱的英文金曲「Reality」，引起熱議，有網友為此私訊原唱理察桑德森（Richard Sanderson），詢問他的看法，是否覺得有抄襲，也獲得對方回應。

網友在Dcard分享私訊理察桑德森官方臉書 的對話內容，告知他「刻在」抄襲風波，並貼出歌曲連結，而理察桑德森也回覆該網友，表示聽過後覺得僅有副歌2小句有點像，無法直接說有任何抄襲問題，並認為「刻在」是一首很好聽的歌曲，還和該網交流音樂作品。

來源:聯合影音

網友透過這段溝通分享，直盼「所以毫無根據的指控是否可以停止了呢？」，他認為世上歌曲這麼多，總能找到旋律相似的歌曲，反問：「這樣是不是可以指控每首歌都有抄襲嫌疑呢？這種無限上綱的指控合理嗎？」

他表示著作權法對抄襲明明就有嚴格定義，但不少人沒有基於此來討論，也沒問過原唱的看法，就評判並以自身感覺選邊站，他希望大家能理性看待問題，也將自己與原唱對話的內容與大家分享。

而該篇獲得許多人認同，認為原PO詢問原唱的舉動很好，也有網友覺得原唱的回覆也無法證明不是抄襲，或許也要問作曲者，或是由「Reality」的版權公司來判定。

「Reality」是1980年法國電影「第一次接觸」（La Boum）主題曲，由作曲家Vladimir Cosma譜寫、理查山德森演唱，電影中女主角蘇菲瑪索（Sophie Marceau）戴耳機「Reality」一幕更成為影史經典。之後「Reality」成為15國的冠軍歌曲，並在歐洲和亞洲賣了800萬張。2011年南韓電影「陽光姐妹淘」也出現過這首歌。