星二代開學忙 佩甄嘆被女兒追老了

小禎(左)和佩甄。（取材自臉書）

9月1日台灣 開學日，不少爸媽都親送孩子上課，星爸媽們也不例外，佩甄在臉書 貼出六年前後牽女兒上學的對比照，六年前女兒小可樂還只是小一生，轉眼間已是上國中的青少女，個頭都快追上她，佩甄坦言「真的是感動又感慨，看到小孩長大很開心，但又覺得，我們都被小孩追老了。」但網友驚嘆她根本都沒變，和女兒只是從母女變成姊妹。

佩甄（右）六年前帶著女兒上小一，當時孩子是個小不點，日前佩甄陪著女兒上國中，背影已宛如姊妹。（取材自臉書）

佩甄（右）六年前帶著女兒上小一，當時孩子是個小不點，日前佩甄陪著女兒上國中，背影已宛如姊妹。（取材自臉書）

佩甄說，女兒開學前一天緊張到睡不著，「她一直在摳手，我看她摳手就知道她很緊張。」而女兒從暑期輔導開始就很有自覺，8點上課，7點就起床準備，完全不用她操心，「她個性真的跟我小時候好像，很戰戰兢兢。」因為暑期輔導最後一天是佩甄老公生日，她在金山訂了Villa，想讓女兒放鬆一下，沒想到女兒堅持要上完課再趕去與她會合，也讓她見識到女兒的自律能力。

而佩甄閨密小禎則是興奮迎接開學日，她在臉書開心寫「今早彷彿聽到家家戶戶放鞭炮的聲音～～終於～開～學～了」，她還形容自己的微笑已經裂到太陽穴，但疫情 緊繃，她仍不忘提醒女兒要戴好口罩狂噴酒精，做好防疫。

相較之下，女兒是今年小一新生的郭彥均，就比較感傷，他表示因為要出外景，無法親送女兒上學，大嘆「第一天沒有跟到的爸爸好落寞」，但看到女兒勇敢上學去，也讓他發現女兒真的長大了。