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周渝民被倒吊翻轉 李銘順金鐘大熱門

記者楊起鳳／綜合報導
仔仔在「逆局」中飾演剖繪師。（圖：愛奇藝國際站提供）
仔仔在「逆局」中飾演剖繪師。（圖：愛奇藝國際站提供）

愛奇藝原創華劇「逆局」日前舉辦亞太首映會，包括導演莊絢維、陳冠仲及演員周渝民、張榕容、吳興國、李銘順、朱軒洋、曾敬驊都盛裝出席。仔仔周渝民在「逆局」飾演心理剖繪專家梁炎東，導演透露當初相中他的原因靠「眼技」。而金鐘視帝李銘順飾演警隊隊長，他主演的「做工的人」是今年金鐘大熱門，他受訪時透露沒壓力，但會等到2日金鐘公布入圍後才返回新加坡

仔仔回憶一場「囚車翻車戲碼」，因整個人必須360度旋轉，如同上烤肉架般，倒吊翻轉一整天，超級痛苦，他不禁表示今年中秋絕不烤肉，形容：「開始拍時要閉眼，直到眼睛充血，要睜眼時已無法張開。」

仔仔拍攝前因加入武術指導動作和體能訓練，身上多處挫傷，但因昔日拍戲脊椎曾受傷，戲拍完後舊傷復發很痛苦。導演莊絢維也透露仔仔在「逆局」中屬於動腦角色，必須靠眼神和節奏，因看過他演的「回家」詮釋得很棒，自是第一人選。

李銘順飾演警隊隊長。（圖：愛奇藝國際站提供）
李銘順飾演警隊隊長。（圖：愛奇藝國際站提供）

李銘順演的警隊隊長則髒話不斷，他笑說：「因為平常不能罵，就一次盡情罵。」他第一天進劇組就因判斷錯誤掛彩受傷。他主演的「做工的人」，是今年金鐘大熱門，被問是否有壓力？他表示盡量不去想，這部戲播放時是熱門話題已成功，入圍就是多出來的紅利。

導演 入圍 新加坡

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